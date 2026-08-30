Luis Díaz sorprendió a María Camila Osorio antes de su debut ante Sabalenka: este fue el regalo que le envió

Antes de enfrentar este lunes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, María Camila Osorio recibió un regalo especial que lució durante su entrenamiento en Flushing Meadows, de cara a su estreno en el US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada de tenis. El futbolista Luis Díaz le envió no solo un mensaje a la jugadora cucuteña, sino también una camiseta del Bayern Múnich, equipo en el que el guajiro es una de sus figuras. Un año antes, Camila había utilizado una prenda del futbolista antes de su debut en la edición 2025 de este mismo torneo. Lea: Camila Osorio se despidió del Masters 1000 de Toronto, en un año de altibajos para la colombiana Meses después, Osorio ganó el WTA 125 de Manila. Como reconocimiento a su logro, Díaz le envió una camiseta oficial del Bayern, firmada, y además le deseó “mucha suerte” en el torneo estadounidense. Con su fina sonrisa, Osorio, número 58 del ranking mundial, señaló que Díaz “era increíble” y, en inglés, prosiguió: “Ahora estoy súper motivada para ir a la cancha y ganar mi partido, ¿por qué no?”.

Esta será la tercera vez que Camila se enfrenta a Aryna, quien se ha impuesto en las dos anteriores, en Wimbledon 2021 y en el WTA 1000 de Madrid 2023. El juego se disputará en el primer turno del estadio Arthur Ashe, por lo que la cucuteña saltará a la pista dura estadounidense a las 10:30 de la mañana.

Sabalenka, favorita al título

Aryna, bicampeona del Abierto de Estados Unidos, se mostró confiada el viernes en que recuperará en Nueva York su mejor tenis. La bielorrusa, de 28 años, no gana un torneo desde marzo, cuando conquistó de manera consecutiva los WTA 1000 de Indian Wells y Miami. Es “solo cuestión de tiempo” que vuelva a su mejor nivel, aseguró. Luego de su doblete en marzo, Sabalenka fue derrotada en los cuartos de final de Roland Garros y encadenó tres eliminaciones en octavos de final en Wimbledon y los WTA 1000 de Canadá y Cincinnati. La sequía de títulos le hizo peligrar el liderato del ranking, acechada por la kazaja Elena Rybakina, quien está a 434 puntos. “No ha sido el mejor periodo, no he jugado mi mejor tenis”, afirmó la líder del circuito desde octubre de 2024. Vea: Videos | Luis Suárez y Luis Díaz arrancaron con gol: protagonismo colombiano en Europa “Estas lecciones difíciles me harán mucho más fuerte y me obligarán a trabajar aún más duro. Estoy trabajando en el aspecto mental de mi juego”, agregó. “Es solo cuestión de tiempo que vuelva”. La bielorrusa, como lo reseñó la agencia AFP, salió bien parada en su parte del cuadro, ya que evita a la polaca Iga Swiatek y a la estadounidense Coco Gauff, dos excampeonas en Flushing Meadows, que ganaron respectivamente los WTA 1000 de Toronto y Cincinnati este mes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas