Jorge Jaller, el ejecutivo antioqueño que De la Espriella propone para la junta de Ecopetrol

Jorge Alberto Jaller Jaramillo ha construido buena parte de su carrera lejos de los escritorios y cerca de los almacenes, los clientes, los proveedores y los equipos de trabajo. Ese recorrido en el sector privado es ahora la principal carta con la que llega a uno de los órganos de decisión más importantes del país: el Gobierno de Abelardo de la Espriella lo incluyó en la plancha de nueve nombres que será sometida a consideración de los accionistas de Ecopetrol el próximo 15 de septiembre. Jaller es el único antioqueño entre los nombres anunciados para la nueva junta directiva de la petrolera estatal. Su perfil sobresale por una extensa experiencia empresarial, especialmente en el comercio minorista, y por haber ocupado durante varios años posiciones de responsabilidad en el Grupo Éxito. Su trayectoria, además, está marcada por la transformación del comercio minorista, la gestión de grandes equipos y una particular apuesta por acercar a las grandes empresas con pequeños comerciantes.

Antes de aparecer en la lista para Ecopetrol, su nombre ya había sido escogido por el Gobierno para representar a Colombia como embajador en Venezuela. Su designación diplomática mostró otra faceta de su perfil: un ejecutivo del sector privado al que el nuevo gobierno le ha confiado responsabilidades que van más allá de la administración empresarial.

Antes de aparecer en la lista para Ecopetrol, su nombre ya había sido escogido por el Gobierno para representar a Colombia como embajador en Venezuela. Su designación diplomática mostró otra faceta de su perfil: un ejecutivo del sector privado al que el nuevo gobierno le ha confiado responsabilidades que van más allá de la administración empresarial.

Una carrera construida en el Grupo Éxito

Jaller es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene un posgrado en Administración de Empresas. Su trayectoria profesional estuvo estrechamente ligada al Grupo Éxito, donde pasó por distintas áreas relacionadas con ventas, marca y gestión comercial textil, además de asumir responsabilidades en operaciones y administración de organizaciones con una fuerza laboral de miles de personas. En esa compañía hizo parte de procesos que transformaron la manera en que los consumidores se relacionaban con las grandes superficies. Uno de los capítulos más representativos fue su participación en la evolución de las marcas y en la creación de conceptos como Éxito WOW y Carulla FreshMarket. El primero buscó cambiar la idea tradicional del hipermercado. En lugar de limitarse a ser un sitio para hacer compras, el formato incorporó experiencias gastronómicas, tecnología, innovación y nuevos espacios de interacción. La apuesta terminó convirtiendo algunos de estos establecimientos en referentes de la transformación que atravesaba el comercio minorista, incluso más allá de Colombia. Pero su visión empresarial no estuvo concentrada exclusivamente en los grandes formatos. Puede interesarle: El saqueo a Ecopetrol terminaría alimentando a carteles de cocaína: De La Espriella ordenó operativo militar Durante su paso por el sector retail también impulsó iniciativas dirigidas a pequeños comerciantes y tenderos de barrio. La idea partía de una premisa: el crecimiento de una compañía de grandes dimensiones no tenía necesariamente que darse a costa del comercio tradicional. Bajo esa lógica, se promovieron modelos para entregar herramientas, conocimiento y acompañamiento a pequeños negocios que buscaban competir en un mercado cada vez más exigente. Para Jaller, la empresa podía funcionar también como una plataforma para que otros empresarios fortalecieran sus negocios. Quienes trabajaron con Jaller destacan un estilo de liderazgo basado en estándares elevados y una fuerte exigencia por los resultados, pero acompañado de cercanía con sus equipos. Le sugerimos leer: Remezón en Ecopetrol: anuncian la salida de cinco altos directivos Su manera de dirigir, según una persona que conoció de cerca su trabajo, combinaba la exigencia con el interés por desarrollar las capacidades de quienes estaban a su alrededor. La idea era no conformarse con los resultados habituales y llevar a los equipos a asumir retos mayores, sin perder el vínculo humano. Esa forma de ejercer el liderazgo también se trasladó a su relación con las organizaciones sindicales. En escenarios donde suelen existir intereses contrapuestos entre trabajadores y empresas, su apuesta estuvo centrada en mantener canales de conversación abiertos y buscar acuerdos a partir de una interlocución directa. La experiencia acumulada en estas relaciones cobra especial relevancia en una compañía como Ecopetrol, donde los trabajadores y su organización sindical tienen representación dentro de la estructura de gobierno corporativo.

¿Qué aportará a la Junta de Ecopetrol?

El recorrido profesional de Jaller no se limita a su paso por Grupo Éxito. Su experiencia en juntas directivas y en la conducción de negocios le permitió relacionarse con empresarios y organizaciones de diferentes sectores y ampliar su perspectiva sobre la administración de compañías de gran escala. Ese perfil es el que ahora el Gobierno busca incorporar a una junta que tendrá que enfrentar simultáneamente varios frentes: mantener la producción y exploración de hidrocarburos, avanzar en la transición energética, fortalecer las finanzas de la compañía, mejorar los mecanismos de control y recuperar la confianza de distintos grupos de interés. La propuesta oficial plantea precisamente una junta con capacidades diversas, en la que confluyan conocimientos sobre energía, finanzas, control, asuntos jurídicos, crisis, reputación y gestión empresarial. En ese esquema, Jaller representa la experiencia del sector privado y la administración de organizaciones de grandes dimensiones. La plancha también contempla la continuidad de tres integrantes: César Loza, representante de los trabajadores; Luis Felipe Henao, quien asumirá la presidencia de la junta; y Ricardo Rodríguez Yee, integrante independiente que preside los comités de Auditoría y Riesgos y de Negocios. El Gobierno busca así combinar nuevos perfiles con parte del conocimiento acumulado dentro de la empresa. La reforma estatutaria que será discutida el 15 de septiembre permitiría renovar la mayoría de los renglones, mientras conservaría las representaciones correspondientes a departamentos productores, fondos de pensiones, trabajadores y accionistas minoritarios.

De dirigir supermercados a representar a Colombia

El salto más reciente en la trayectoria de Jaller ocurrió en el ámbito diplomático. El Gobierno de De la Espriella lo designó como embajador en Venezuela, una decisión que, por su experiencia empresarial, apunta también a fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países. Su llegada a Caracas se produce en un escenario político particularmente complejo. La presidencia venezolana está en manos de Delcy Rodríguez, en medio de la influencia de la Casa Blanca y después de la captura de Nicolás Maduro en enero. Ahora, mientras asume esa responsabilidad diplomática, Jaller aparece también entre los candidatos para integrar la junta de Ecopetrol. Su eventual llegada al máximo órgano directivo de la petrolera llevaría a esa mesa una hoja de vida construida durante décadas en el sector privado, en la que sobresalen la transformación del retail, la administración de grandes organizaciones, el manejo de relaciones con distintos grupos de interés y el desarrollo de equipos. Le puede interesar: Así va el cuerpo diplomático del nuevo Gobierno: lealtades, mérito y políticos Pero quienes han trabajado con él destacan otra característica que ayuda a entender su recorrido: una curiosidad permanente por lo que ocurre fuera de las oficinas. Visitar los almacenes, escuchar a los clientes, conversar con proveedores y empleados y recorrer las ciudades fueron parte de una filosofía de trabajo que buscaba identificar antes que otros los cambios en los hábitos y necesidades de los consumidores. Esa combinación entre capacidad de ejecución, visión empresarial, relacionamiento y atención al entorno es la que ahora deberá trasladar —si los accionistas avalan su nombre— a una compañía muy distinta a las que marcaron su carrera.

El salto más reciente en la trayectoria de Jaller ocurrió en el ámbito diplomático. El Gobierno de De la Espriella lo designó como embajador en Venezuela, una decisión que, por su experiencia empresarial, apunta también a fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países. Su llegada a Caracas se produce en un escenario político particularmente complejo. La presidencia venezolana está en manos de Delcy Rodríguez, en medio de la influencia de la Casa Blanca y después de la captura de Nicolás Maduro en enero. Ahora, mientras asume esa responsabilidad diplomática, Jaller aparece también entre los candidatos para integrar la junta de Ecopetrol. Su eventual llegada al máximo órgano directivo de la petrolera llevaría a esa mesa una hoja de vida construida durante décadas en el sector privado, en la que sobresalen la transformación del retail, la administración de grandes organizaciones, el manejo de relaciones con distintos grupos de interés y el desarrollo de equipos. Le puede interesar: Así va el cuerpo diplomático del nuevo Gobierno: lealtades, mérito y políticos Pero quienes han trabajado con él destacan otra característica que ayuda a entender su recorrido: una curiosidad permanente por lo que ocurre fuera de las oficinas. Visitar los almacenes, escuchar a los clientes, conversar con proveedores y empleados y recorrer las ciudades fueron parte de una filosofía de trabajo que buscaba identificar antes que otros los cambios en los hábitos y necesidades de los consumidores. Esa combinación entre capacidad de ejecución, visión empresarial, relacionamiento y atención al entorno es la que ahora deberá trasladar —si los accionistas avalan su nombre— a una compañía muy distinta a las que marcaron su carrera.

El próximo 15 de septiembre se conocerá si Jorge Alberto Jaller Jaramillo pasa de los pasillos del retail y la gestión empresarial a ocupar una silla en la junta de la principal empresa estatal del país.