David Murcia, condenado por caso DMG, fue trasladado a cárcel de máxima seguridad en Santander

David Murcia Guzmán, fundador de la extinta DMG, dejó la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad en Santander. El movimiento se concretó este sábado 29 de agosto y vuelve a poner en el foco al hombre que protagonizó uno de los mayores escándalos de captación ilegal de dinero en Colombia. Murcia ingresó hacia las 5:00 de la tarde a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón. Ahí comenzó el protocolo de recepción para establecer las condiciones de reclusión del interno, con valoraciones médicas, psicológicas y de tratamiento penitenciario. Entérese: De la Espriella anuncia “mano de hierro” contra las estructuras criminales luego del traslado de 117 presos De acuerdo con la información conocida por El Tiempo sobre su ingreso, el fundador de DMG podría quedar recluido en alguno de los pabellones 7, 8 o 9, considerados entre los sectores de mayor control del establecimiento. David Murcia Guzmán llegará a un penal donde ya se encuentran recluidos presuntos integrantes y condenados por organizaciones criminales con presencia en Medellín y otras regiones del país. Su traslado a Palogordo ocurrió pocos días después de que ese establecimiento recibiera internos provenientes de la cárcel de Itagüí, Antioquia. Entre los presos trasladados están Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, relacionado con estructuras de la Oficina de Envigado y Los Pesebreros, y José Ómar Henao Acevedo, alias Omitar, señalado como antiguo cabecilla de Los Pachelly.

El traslado de David Murcia Guzmán ocurre mientras sigue la disputa judicial con De la Espriella

La llegada de Murcia a Palogordo se produce en un momento particular por las acusaciones que ha formulado contra Abelardo de la Espriella, quien fue su abogado durante el proceso judicial y actualmente ocupa la Presidencia de Colombia. En contexto: David Murcia denuncia a Abelardo de la Espriella y lo acusa de robarle $5.000 millones En febrero de 2026, Murcia concedió una entrevista al periodista Daniel Coronell, en la que amplió una denuncia disciplinaria presentada contra De la Espriella ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. La queja, presentada por su actual abogada, Sondra Macollins, señala presuntas faltas relacionadas con los deberes profesionales, la ética y la devolución de dinero que Murcia asegura haber entregado como honorarios. Uno de los puntos centrales de la denuncia es la supuesta retención de $5.000 millones que, según Murcia, fueron entregados en efectivo a De la Espriella durante su defensa. La acusación sostiene que el abogado abandonó posteriormente su representación y no habría devuelto ese dinero. En contraste, De la Espriella ha negado haber incurrido en responsabilidades distintas a las propias de su ejercicio profesional como abogado de Murcia. Lea más: De La Espriella denunció a David Murcia, cerebro de DMG, por injuria y calumnia tras entrevista

¿Qué hizo David Murcia Guzmán y por qué fue condenado por el caso DMG?

David Murcia Guzmán fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, después de permanecer recluido en La Picota, en Bogotá. ¿Qué delitos llevaron a David Murcia a prisión en Colombia? Murcia fue procesado y condenado en Colombia por captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos, delitos relacionados con el funcionamiento de la estructura de DMG. ¿Qué denuncia presentó David Murcia contra Abelardo de la Espriella? Murcia denunció a Abelardo de la Espriella, quien fue su abogado, por presuntas faltas relacionadas con sus deberes profesionales, la ética y la devolución de honorarios. Entre sus señalamientos está la supuesta retención de $5.000 millones que le entregó durante su defensa.