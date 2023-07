Desde Palermo la tenista nacional habló sobre su victoria y de cómo va viviendo el torneo en el que sigue sumando puntos para mantenerse con un buen ranking en la WTA.

“Han sido días complejos, en los que he tenido que trasnochar para estos juegos, pero los he sacado adelante y eso es lo importante, fue un partido bastante fuerte con un primer set en el que perdí algunas oportunidades, pero ya para los otros sets las cosas me salieron como las quería y pude sacar el partido adelante”, comentó desde Palermo la cucuteña.