Alcaraz estira su racha de 13-0: El campeón de Australia brilla en su estreno en el Indian Wells

Intocable este año, Carlos Alcaraz se paseó en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde Novak Djokovic entregó un set y el brasileño João Fonseca dio una muestra de madurez salvando dos pelotas de partido. Alcaraz y Djokovic, número uno y tres mundial, empezaron un camino que puede reunirlos de nuevo en las semifinales, solo un mes y medio después de que el español batiera al serbio en la final del Abierto de Australia. En Indian Wells, uno de sus torneos favoritos, Alcaraz desactivó sin problemas la amenaza del búlgaro Grigor Dimitrov al barrerlo por 6-2 y 6-3 en solo 66 minutos de un duelo de segunda ronda. En un arranque de año avasallador, Alcaraz encadena un pleno de 13 victorias que le granjearon el trofeo de Doha y su ansiada primera corona de Australia, completando el Grand Slam de carrera antes que nadie a los 22 años.

Alcaraz dobló a Dimitrov, antiguo número tres mundial, en golpes ganadores (20 contra 10) mientras cometía menos errores no forzados (14 por 16). “Con el viento hoy fue aún más difícil pero me adapté un poco mejor que él y eso decidió el partido al final”, describió Alcaraz. En la tercera ronda se medirá con el francés Arthur Rinderknech, número 28 de la ATP, que avanzó sin jugar por lesión del argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Djokovic va de menos a más

En el turno anterior en la pista central, Djokovic entregó su primer set del torneo frente al checo Kamil Majchrzak pero, como tantas veces, supo reaccionar a tiempo por marcador de 4-6, 6-1 y 6-2. El gigante serbio, inactivo desde Australia, evitó una eliminación bomba como la del año pasado en su estreno y se ilusiona con acabar con una década de sequía de títulos en el Valle de Coachella. “Este es uno de los lugares más difíciles para ganar, con el viento entrando y saliendo, en distintos ángulos, le pone una tensión extra (...). Fue una batalla física y mental”, reconoció Djokovic, cinco veces campeón del torneo, récord compartido con Roger Federer.

El serbio, de 38 años, chocará en la tercera ronda frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 72 del ranking mundial. Sobre Alcaraz, Djokovic dijo que no hay ninguna razón para que el español no continúe encadenando victorias. “Puede hacerlo”, dijo el serbio tras ganar en pista a Majchrzak. “Tiene todo lo que se necesita en términos de juego, de adaptabilidad a diferentes superficies, y el nivel de forma física y recuperación que ha mostrado y madurado durante años”, apuntó. “Es tan bueno que puede ganar cualquier torneo que juegue”, agregó.

¿Cómo va la joya brasileña, Fonseca?