Carlos Alcaraz, tras su inesperada derrota en París: “Solo quiero volver a casa”

El número dos del mundo fue eliminado en su debut en el Masters de París por el británico Cameron Norrie, en un partido que calificó como una de sus peores actuaciones del año.

    Carlos Alcaraz fue eliminado en su debut en el Masters de París por el británico Cameron Norrie, tras un partido que calificó como uno de los peores de su temporada. FOTO: AFP.
Andrea Lara
28 de octubre de 2025
Carlos Alcaraz vivió un debut para el olvido en el Masters de París. El español, reciente campeón del ATP 500 de Tokio y quien había decidido saltarse el Masters de Shanghái para descansar, cayó sorpresivamente en tres sets ante el británico Cameron Norrie, número 31 del mundo.

Aunque el deportista, originario de Murcia, logró imponerse en el primer set por 6-4, Norrie respondió con solidez, se llevó el segundo por 6-3 y cerró el tercero 6-4, dejando sin reacción a un Alcaraz desconectado y errático. Fue una derrota inesperada para el jugador que hasta hace poco ocupaba el primer puesto del ranking mundial.

En la conferencia de prensa posterior, Alcaraz no escondió su frustración: “No me he sentido bien. He cometido muchísimos errores. No he tenido feeling con la pelota en ningún momento. Además, Norrie jugó a un altísimo nivel, fue un partido muy sólido por su parte”.

El español reconoció que, pese a haberse preparado bien durante los entrenamientos en París, su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. “Estoy muy decepcionado con mi nivel hoy, es lo que hay”, dijo.

Aun así, Alcaraz evitó dramatizar y aseguró que ya piensa en los torneos que vienen. “Hay partidos para aprender, pero de este no voy a sacar ninguna conclusión. Primero tengo Turín, luego la Copa Davis. Ahora solo quiero volver a casa y analizar qué debo hacer para que algo así no vuelva a pasar”.

Con esta eliminación, el Masters de París vuelve a ser un escenario esquivo para Alcaraz, que el año pasado también se despidió antes de lo previsto.

