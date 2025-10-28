Carlos Alcaraz, tras su inesperada derrota en París: “Solo quiero volver a casa”

Carlos Alcaraz vivió un debut para el olvido en el Masters de París. El español, reciente campeón del ATP 500 de Tokio y quien había decidido saltarse el Masters de Shanghái para descansar, cayó sorpresivamente en tres sets ante el británico Cameron Norrie, número 31 del mundo. Aunque el deportista, originario de Murcia, logró imponerse en el primer set por 6-4, Norrie respondió con solidez, se llevó el segundo por 6-3 y cerró el tercero 6-4, dejando sin reacción a un Alcaraz desconectado y errático. Fue una derrota inesperada para el jugador que hasta hace poco ocupaba el primer puesto del ranking mundial.

En la conferencia de prensa posterior, Alcaraz no escondió su frustración: “No me he sentido bien. He cometido muchísimos errores. No he tenido feeling con la pelota en ningún momento. Además, Norrie jugó a un altísimo nivel, fue un partido muy sólido por su parte”. Lea también: “Se necesita que hagan algo más que hablar en ruedas de prensa”: Djokovic estalla contra el apretado calendario de la ATP El español reconoció que, pese a haberse preparado bien durante los entrenamientos en París, su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. “Estoy muy decepcionado con mi nivel hoy, es lo que hay”, dijo.