El 52% de estadounidenses cree que Trump empeoró la economía y rechaza sus aranceles, según estudio

Más de la mitad de los estadounidenses, el 52%, considera que las condiciones económicas del país “han empeorado” como resultado de las políticas del presidente Donald Trump, según una encuesta divulgada por el Pew Research Center.
El estudio toma el pulso a la opinión pública tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y muestra un claro escepticismo frente al rumbo económico del país.
Solo el 28% de los consultados cree que las medidas adoptadas por el mandatario han “mejorado” la economía, mientras que un 19% opina que no han tenido “mucho efecto”.
En otras palabras, siete de cada diez estadounidenses no perciben beneficios claros en la gestión económica actual.
