Gobierno confirma llegada de vuelo con los 101 connacionales deportados desde EE. UU.

La Cancillería de Colombia informó este jueves que 101 colombianos deportados de Estados Unidos regresaron al país en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

“El Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro Urrego acompañó, este 5 de febrero, el retorno digno de 101 connacionales desde Estados Unidos, entre ellos 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes arribaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, señaló.

Lea también: Cae el “escudo antidrones” de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cauca

Agregó que, a su llegada, los colombianos recibieron acompañamiento integral por parte de todas las entidades del Gobierno Nacional. “Garantizando un retorno seguro y digno, con acceso a la oferta institucional, y reafirmando el compromiso con la protección de derechos, la atención humanitaria y la reintegración social”, afirmó.

Una semana atrás, la Cancillería informó sobre la reanudación de los vuelos de repatriación de colombianos deportados desde Estados Unidos. Un año atrás, el Gobierno colombiano inició un proceso de repatriación de colombianos deportados en sus propias aeronaves para garantizar un retorno digno, sin las esposas que usan para los deportados en los aviones de Estados Unidos.

Entérese: Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

Desde entonces, alrededor de 6.000 colombianos expulsados del país norteamericano han regresado en el marco de este protocolo, ordenado por el presidente Gustavo Petro, quien desautorizó la entrada de cualquier avión estadounidense a territorio colombiano con personas esposadas, con excepción de los criminales.