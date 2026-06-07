Preocupación en Dinamarca: Christian Eriksen se desplomó durante partido amistoso contra Ucrania

El mediocampista danés Christian Eriksen, que lleva un desfibrilador desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021, se desplomó en el césped durante un amistoso contra Ucrania este domingo en Odense.

El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 del partido, disparando las alarmas y haciendo recordar lo ocurrido en el partido de la fase de grupos de la Eurocopa de hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y se montó en una ambulancia por sus propios medios. Un mensaje del altavoz del estadio tranquilizaba a los hinchas: “Eriksen está bien, teniendo en cuenta las circunstancias”.

Por su parte, Morten Boesen, médico de la Selección Danesa, explicó que Eriksen se encuentra bien y abandonó el campo por su propio pie. “En mi opinión, su marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente, y pudimos contactar con él de inmediato. Ahora, necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian está bien, me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que está bien”, ha analizado.