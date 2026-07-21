De la Segunda División a la élite: Gustavo Puerta quedó en el once ideal de jugadores revelación del Mundial 2026

Ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi compartieron zona media con el jugador colombiano de 22 años, pero en el rubro de los remates de media distancia compitieron a una misma escala, según las estadísticas de la competición: Gustavo Puerta, la revelación.

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El desempeño del mediocampista vallecaucano en la Copa del Mundo 2026 no solo catapultó su nombre en la escena internacional, sino que lo consolidó como una de las grandes revelaciones sudamericanas en el certamen disputado en Norteamérica.

A pesar de que la Selección Colombia finalizó su participación en la fase de octavos de final tras perder desde el punto penal contra Suiza, el jugador salido del Bogotá F.C. y que ahora actúa en el Real Racing Club de Santander de España, logró posicionarse entre las figuras emergentes del torneo.

Y es que la agencia internacional Agence France-Presse (AFP) incluyó al volante en el XI Ideal de las revelaciones de la Copa del Mundo 2026, destacando su nivel futbolístico y anticipando un salto en su carrera profesional ante un eventual traspaso en el presente mercado de fichajes.