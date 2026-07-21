Indignación: bebé de dos años fue asesinada en Atlántico por supuesta “retaliación” a su padre

Las autoridades del Atlántico investigan si el ataque sicarial ocurrido este domingo, 19 de julio, en una panadería del municipio Polonuevo, en el que murió una bebé de dos años, estaría relacionado con una retaliación entre estructuras dedicadas a la extorsión.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el secretario del Interior del Atlántico, José Luque, explicó que una de las hipótesis apunta a la situación judicial del padre de la menor, propietario del establecimiento comercial.

Según el funcionario, el hombre permanece privado de la libertad por el delito de extorsión y, de acuerdo con la investigación, habría participado en la identificación de comerciantes para que posteriormente fueran víctimas de ese delito.

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Mientras avanzan las pesquisas, la Gobernación informó que reforzó las operaciones de búsqueda de los responsables. Luque indicó que desde el 20 de julio se desplegó un grupo integrado por uniformados de la Unipol, la Fuerza de Reacción y el Gaula Militar, con el objetivo de ubicar y capturar a quienes participaron en el ataque.

Entretanto, la madre de la menor aseguró que la familia ya había alertado a las autoridades sobre amenazas relacionadas con presuntas exigencias extorsivas contra la panadería.

Según relató ante varios medios de comunicación, habían presentado una denuncia ante el Gaula de la Policía y entregado registros en video de una persona que, al parecer, vigilaba el establecimiento antes del ataque.

“Habíamos recibido mensajes muy intimidantes y pusimos la denuncia. Incluso entregamos videos de una persona que pasó grabando el negocio, pero nunca pensamos que terminarían atacándonos de esa manera. Era mi única hija”, expresó la mujer entre lágrimas.

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El secretario sostuvo que el crimen refleja la disputa que mantienen grupos delincuenciales por el control de las rentas ilegales en el departamento, aunque advirtió que el fenómeno de la extorsión trasciende las fronteras del Atlántico y requiere una respuesta nacional.

En ese sentido, aseguró que la administración departamental ha destinado recursos para fortalecer las capacidades de la fuerza pública mediante la compra de equipos de movilidad, tecnología y sistemas de comunicación.

Como parte de esa estrategia, anunció que en las próximas semanas comenzará a operar una flota de más de 44 drones automáticos para realizar vigilancia permanente en distintos puntos del departamento.

Por el momento, las autoridades anunciaron que habrá toque de queda en el municipio y que seguirán las investigaciones.