¿Por qué la boldenona revivió el “fantasma” del dopaje en el ciclismo colombiano?

Un viejo fantasma se posó, de nuevo, sobre la espalda de un ciclista colombiano. Desde inicios de 2024, cuando se ratificó la sanción de cuatro años a Miguel Ángel “Supermán” López por el uso y posesión de menotropina, una sustancia prohibida, durante el Giro de Italia de 2022, el pedalismo criollo no se veía sacudido por un positivo en una prueba de dopaje. El martes, el ciclista santandereano Germán Darío Gómez, uno de los llamados a formar parte del “recambio generacional” del pedalismo cafetero en Europa, fue notificado de que dio positivo por el uso de boldenona en un control antidopaje que le realizaron el 28 de diciembre de 2025, cuando se recuperaba de una cirugía de clavícula.

Por eso, la Unión Ciclista Internacional tomó la decisión de suspenderlo de manera provisional, de acuerdo con lo que informó en un comunicado de prensa. La sustancia por la que fue “penalizado” Gómez hace parte de la lista de prohibidas que elaboró la Agencia Mundial Antidopaje en 2025 y que la UCI adoptó. La boldenona y sus metabolitos, entre los que se incluyen los esteroides anabólicos androgénicos, pueden impactar la apariencia física con el aumento de masa muscular, así como mejorar el rendimiento atlético de los deportistas. Por eso está prohibida. Sin embargo, en varios casos ha ocurrido que deportistas colombianos dan positivo por esta sustancia después de haber consumido carne de res, como ocurrió con el tenista Robert Farah, quien en 2020 dio positivo en un test y cuya defensa argumentó este hecho para que le levantaran la sanción.

Es conocido que la boldenona es utilizada para aumentar la masa muscular de las reses en el país desde 2010, cuando, por medio de la Resolución 1167, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) permitió el uso veterinario de esta sustancia para ser inyectada en los animales. La medida es polémica. En países de la Unión Europea, por ejemplo, está prohibido su uso porque puede representar peligros para la salud coronaria de las personas. Además, según un artículo publicado por Jorge Zuluaga e Isabella Amaya en la Universidad de Antioquia, deportistas como el futbolista argentino Santiago Echeverría, quien dio positivo cuando jugaba en el Medellín, lograron demostrar que el resultado de la prueba guardaba relación con el consumo de proteína de res. Colombia es uno de los países con más casos positivos por esta sustancia. Sin embargo, los controles por parte de las autoridades ganaderas son mínimos respecto al uso de la misma, mientras que los deportistas argumentan no saber cómo “consumieron” la sustancia.

Por eso, Germán Darío Gómez emitió un comunicado de prensa en el que explicó la situación y manifestó, palabras más, palabras menos, que considera que la sustancia llegó a su cuerpo después de haber consumido carne de res, pues, además, el control le fue realizado fuera de competencia.

¿Qué otros casos de dopaje han involucrado a ciclista colombianos?

Aunque hoy en día el dopaje no es una “norma” como en los locos años noventa, cuando cientos de ciclistas, incluido el estadounidense Lance Armstrong, acudieron a “ayudas” para mejorar su rendimiento, el caso de Gómez revivió otros en los que se han visto envueltos pedalistas colombianos recientemente.