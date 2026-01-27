Ciclista colombiano fue suspendido por la UCI tras dar positivo en control de dopaje, ¿quién es y qué respondió?

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez, uno de los llamados a formar parte del “recambio generacional” del pedalismo criollo en Europa, fue notificado este martes que dio positivo por el uso de boldenona en un control antidopaje que le hicieron el 28 de diciembre de 2025, cuando se recuperaba de una cirugía de clavícula.
Por eso, la Unión Ciclista Internacional tomó la decisión de suspender, de manera provisional, al corredor colombiano, de acuerdo con lo que informó el martes en un comunicado de prensa. La sustancia por la que fue “penalizado” Germán Darío Gómez hace parte de las prohibidas en la lista que elaboró la Agencia Mundial Antidopaje en 2025 y que la UCI adoptó.