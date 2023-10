“Estoy contento de estar cogiendo ritmo de carrera tras superar, por quinta vez, el covid. A veces amanecía bien, pero otros días parecía que no había entrenado durante cuatro meses”, comenta Dáyer, al agregar que esta situación le pegó fuerte en la parte mente al no poder estar corriendo al lado de sus compañeros en el equipo Colombia Potencia de la Vida–GW, el cual le abrió esta temporada las puertas luego de que se acabara su vínculo con el Arkéa francés, al igual que a Nairo, tras la descalificación de este último del Tour de Francia de 2022 por hallársele tramadol en su cuerpo.

Para Dáyer, competir en el Viejo Continente no es su prioridad. “Ya no hay ilusión, ese ciclo lo descarto. Me siento muy feliz de estar con mis amigos y sobre todo con mi familia, en especial mi esposa e hijas que siempre han estado conmigo. Compartir de nuevo con ellas me llevó a replantear qué es más importante para el futuro de un ciclista, si los seres queridos o los intereses personales”.

Y frente al presente de Nairo, de 33 años y quien acumula 15 meses sin tomar la partida en una competencia por etapas, su hermano indica que pronto se conocerán buenas noticias sobre el futuro del histórico corredor, campeón del Giro de Italia, Vuelta a España y tres veces podio del Tour francés.