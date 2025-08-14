x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La Policía hará cambios en 11 comandancias. ¿Quiénes serán los nuevos jefes?

La decisión se tomó luego de una cumbre de comandantes en Bogotá.

  • La Policía señaló que los cambios en las comandancias se harán por fases. FOTO: Cortesía Policía
    La Policía señaló que los cambios en las comandancias se harán por fases. FOTO: Cortesía Policía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

14 de agosto de 2025
bookmark

La Policía Nacional anunció el relevo de once directores y comandantes en cargos estratégicos, con el propósito de asegurar mejores resultados operacionales en lo que queda de 2025.

La decisión fue tomada luego de una cumbre de comandantes realizada el 12 y 13 de agosto en Bogotá, en la cual participaron el presidente Gustavo Petro; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo; el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez: y el Director de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos (INL), Kevin Murakami.

“Luego de 4 jornadas estratégicas del más alto nivel, se definió la ruta operacional para consolidar los históricos resultados del año 2025; bajo esta lógica, se potenciará la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la protección del capital natural, así como la lucha contra la corrupción, el Plan Democracia y a nivel interno el despliegue de la Política de Bienestar de la Policía Nacional”, anunció la Institución en un comunicado.

Los nuevos jefes de unidades serán los siguientes:

- Inspector General: Brigadier General Hernán Alonso Meneses Gelves.

- Comandante Policía Metropolitana de Cali: Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides.

- Director Carabineros y Protección Ambiental: Brigadier General Carlos German Oviedo Lamprea.

- Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga: Brigadier General William Quintero Salazar.

- Gerente Plan Democracia: Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante.

- Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta: Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso.

- Comandante Departamento de Policía Tolima: Coronel Carlos Efrén Fuelagan Cabrera.

- Comandante Departamento de Policía Cundinamarca: Coronel Mauricio Arley Herrera Luengas.

- Directora de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”: Coronel Sandra Bibiana López Duque.

- Comandante Departamento de Policía Santander: Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro.

- Comandante Departamento de Policía Norte de Santander: Coronel Jorge Andrés Bernal Granada.

Es posible que en los próximos días haya más cambios en las jefaturas, ya que la Policía anunció que los ajustes “se realizarán por fases para garantizar un empalme adecuado de las unidades”.

Le puede interesar: Comenzó relevo de comandantes de Policía con llegada del nuevo director, el general Triana, ¿quiénes se van?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida