“Ya me dicen el gregario de Kuss en Colombia, hasta me preguntan que cuándo lo voy a traer al país”, expresó, tras soltar una carcajada, Sierra, al añadir que la grandeza del corredor no solo se basa en la labor que cumple en su elenco, sino en su forma de ser. “Es sencillo, te hace sentir como un miembro de su familia. Hicimos entrenamientos fuertes, y que sea el campeón de Vuelta me llena de motivación para ayudar a más personas”.

El corredor de 23 años y quien nació en Mariquita, Tolima, representó a la Liga de ciclismo de su departamento y a una escuadra de Andes, Antioquia. Incluso participó en Vuelta a Tolima, clásicas de Girardot, Anapoima, Rionegro, Marinilla y El Carmen.