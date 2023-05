Por primera vez en una carrera de ciclismo en Colombia, los niños no tendrán que esperar hasta ser mayores para sentirse como profesionales.

En días recientes Mariana causó expectativa por la noticia que daría a conocer. Y en su discurso hizo pensar que estaba en embarazo. Pero este jueves, la única deportista colombiana con tres medallas olímpicas confesó que el evento que realizará “es como mi bebé” por todo el alma que le ha puesto, junto a sus allegados.

“No se imaginan el esfuerzo realizado en este desafío, es como si me estuviera preparando para unos Juegos Olímpicos”, contó la deportista.

La idea de organizar un evento para niños nació en la piloto paisa luego de quedar casi que estupefacta en la experiencia vivida en el pasado Giro de Rigo, evento de gran fondo que tuvo lugar en el departamento del Meta.

“Fue una cosa espectacular, viví un momento mágico. Veía a los niños esperando que sus papás llegaran de rodar, y pensaba, con mi familia, qué nota sería hacer un evento así, pero pensado para ellos, para los niños, de quienes me gusta estar rodeada, pues me inspiran. No hemos visto en los grandes fondos un circuito para los menores de edad, entonces dije que era el momento perfecto para hacer algo con ellos, para motivarlos hacia el deporte, para que sueñen y vivan un día como si fueran unos profesionales al lado de sus seres queridos”.

Y en la experiencia que está promocionando, Pajón no solo buscará que los chicos se diviertan sobre una bici, sino de lo que se contará alrededor, por tal motivo, con el apoyo de Metroparques y la Alcaldía de Medellín, eligió el Parque Norte, donde se podrán aprovechar las distintas atracciones mecánicas.