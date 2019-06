Mikel Landa avisa: “Iré al Tour para intentar ganar”

El español Mikel Landa (Movistar) lamentó haber perdido la tercera plaza del Giro por solo 8 segundos, pero ahora mira al futuro y anuncia que irá al Tour de Francia “con la misma ambición y con la idea de tratar de ganarlo”.

Su posición abre de nuevo el debate sobre quién será el jefe de filas del elenco español para la ronda francesa que se inicia el 6 de julio. ¿Será Landa o el colombiano Nairo Quintana?

“No voy a cambiar el calendario, ahora iré al Tour con la misma ambición que fui al Giro, a disputarlo. Será difícil por los rivales, pero voy a intentar ganar”, dijo Landa en la sede madrileña de Telefónica, donde fue recibido el equipo con Richard Carapaz, vencedor del Giro, al frente. En días recientes, el boyacense Quintana aseguró que su objetivo principal en el año es el Tour, para el cual había recibido el respaldo total de sus superiores.

Landa lamentó haber perdido el tercer puesto del podio por 8 segundos, más doloroso que perderlo en el Tour 2017 por tan solo uno.

“Me da pena perder el podio, otra vez me quedé cerca, no sé cómo lo voy a ir asimilando, pero con el paso de los días me voy a tirar de los pelos”, señaló.

Landa admitió que para evitar quedar de nuevo en la orilla del podio deberá mejorar su rendimiento contrarreloj, ya que dicha especialidad le penalizó dos veces en el reciente Giro.

“Está claro que tengo que trabajar la crono, no me queda otra, pero tampoco me voy a volver loco. En el Giro hubo más circunstancias, aunque está claro que el reloj me penalizó”, añadió.

Aunque acudió al Giro con la idea de luchar por la ‘maglia’ rosa, Landa reconoció que el rendimiento y fortaleza de Carapaz despejó en Italia el debate del liderato.

“Su triunfo lo siento como mío. Enseguida vimos el estado de forma de Carapaz, la primera semana tenía buenas piernas, ganó una etapa, la crono la hizo bien, en montaña iba muy bien, lo demostró desde el principio”, destacó.

“Aunque yo iba a ganar, Richi estaba más fuerte que yo y no hubo problema para trabajar para él y compartir esfuerzos. Después, él me ayudó a mí en la última etapa yendo con la ‘maglia’ rosa. Eso es especial, de agradecer”, subrayó.