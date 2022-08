En este espacio algunos de los internautas le sugirieron que ya estaba “muy viejo” para aspirar a ser protagonista de la ronda ibérica, pero el deportista de 32 años de edad subrayó que no es así.

Quintana, quien viene de ser sexto en la reciente edición del Tour de Francia, que fue ganada por Jonas Vingegaard, también aprovechó para hablar de su futuro y responderle a quienes creen que está muy mayor.

“Estamos en negociación para el nuevo contrato, que si el Astana o el UAE, que el Movistar, soy sincero con todos ustedes, estoy analizando con el grupo que me ayuda y ahora muchos equipos están apostando por todos los jóvenes y luego dicen que ya no sirvo para ganar, pero yo les respondo, que este año he hecho Top 10 y sobre todo me siento en condiciones para seguir peleando por la victoria. No tengo miedo de representar a mi país de la mejor manera”, expresó.