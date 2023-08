“Me siento muy orgullosa y feliz de poder dar ejemplo para todas las mujeres que pueden hacer este deporte, que no es solo para los hombres, sino para las mujeres también. Ya son siete años que llevo practicando este deporte y empecé junto a mi hermana en Buga, en una pista que hicieron cerca a la casa”, señaló la rider de 20 años.

Con el asombro que le produjo este terreno rústico y desafiante, al otro día visitó el recinto deportivo. Esa fue su primera vez montada en un caballito de acero y desde entonces no se ha vuelto a bajar.

Para perfeccionar su técnica en la bici, Villegas contaba que le tocaba ver videotutoriales en YouTube, su padre las vio tan entusiasmadas que decidió apoyarlas y desde el 2016 empezaron a competir en BMX Freestyle regionales y a ganar medallas.

Octava en el Mundial de Glasgow

Villegas, quien quedó octava con 73,20 puntos, tuvo un inicio regular en el que registró un puntaje de 54.80. Pero en su segundo intento brilló, lo que le permitió catapultarse dentro de las ocho primeras de la clasificación general liderada por la norteamericana Hannah Roberts con una marca de 91.04.

“Estaba muy asustada y nerviosa. En la primera ronda no lo pude hacer muy bien, creo que los nervios me ganaron. En la segunda ronda los colombianos que había aquí me motivaron y pude hacerlo mucho mejor. Feliz de haber representado a Colombia y quedar entre las ocho primeras”, sentenció Villegas.