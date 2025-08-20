Video: Cocodrilo entró a casa en México y le quitó la cama a la mascota; ¿qué pasó?

Una joven creadora de contenido vivió una inesperada sorpresa al regresar a su hogar: un cocodrilo de pantano se había instalado cómodamente en la cama de una de sus mascotas. El hecho se presentó en la Ciudad Madero (estado de Tamaulipas). Le puede interesar: Amparo Grisales respondió con humor a su caída en el Desfile de Silleteros y criticó las vías. La mujer descubrió la presencia del animal por el persistente ladrido de sus perritas, que reaccionaron ante la presencia del reptil en la casa, que se había acomodado en la cama de las mascotas. Esto alertó a la influencer y decidió documentar el suceso en sus redes sociales.

Ante esto, la joven solicitó la ayuda de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos. Ambos cuerpos de rescate acudieron al lugar para atender la situación.

Una vez en la casa, los rescatistas procedieron a retirar al animal del interior de la vivienda. Posteriormente, lo liberaron en un entorno apropiado para devolverlo a su ecosistema natural sin que se presentaran incovenientes.

La presencia del reptil generó sorpresa e inquietud entre los vecinos del sector, quienes se acercaron a la vivienda mientras las autoridades aseguraban el domicilio y verificaban que la situación quedara resuelta. En redes sociales la historia tuvo amplio alcance y fue compartida en múltiples plataformas, en donde generó comentarios por la rareza del episodio y la reacción de la joven influencer.