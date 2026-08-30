“Si hay apoyo, se pueden garantizar buenos resultados”: Ciro Solano

Pasar de un presupuesto de 1,34 billones de pesos en 2024 a 310.000 millones en 2026, una reducción del 90 %, y la renuncia a la realización de eventos deportivos como los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 han sido golpes duros para el deporte que, a pesar de todas esas adversidades, le sigue dando alegrías al país por la tenacidad, el talento y la dedicación de los atletas.

Así quedó comprobado en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia fue segunda en la tabla general de medallas, con 91 oros, 88 platas y 77 bronces, superada únicamente por México, que alcanzó 167 oros, 125 platas y 115 bronces. Ahora se vienen otros dos retos importantes: los preolímpicos de voleibol y los Juegos Odesur, que se realizarán en Argentina del 12 al 26 de septiembre y en los que Colombia tiene altas expectativas.

Así lo confirmó Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, quien garantizó no solo la participación en estos eventos, sino que también se mostró optimista por el cambio de Gobierno y manifestó su expectativa de que el deporte vuelva a ser una prioridad.

El recorte en el presupuesto de la Nación para el deporte ha llevado a que Colombia tenga que reducir considerablemente sus delegaciones para las justas del ciclo olímpico, así como la priorización de la preparación y participación en otros eventos internacionales, algo que lamentan no solo los dirigentes, sino también los deportistas, pues muchos han tenido que aplazar sus sueños de ser medallistas internacionales por falta de presupuesto.

Hablamos con Ciro Solano sobre el panorama, lo que falta de participaciones en 2026 y lo que esperan del nuevo Gobierno para 2027, con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que el próximo año será crucial en busca de las clasificaciones de varios deportes a estas justas.

¿Existe algún peligro para la participación de Colombia en los Juegos Odesur por temas de presupuesto?

“No, nosotros, independientemente de las dificultades económicas, tenemos asegurada la participación en los eventos del ciclo olímpico y, por ello, hemos tenido que optimizar los recursos, porque podríamos llevar 650 atletas, pero estamos llevando 440, con los que estamos alcanzando las metas en medallas que hemos planificado. Ha sido un trabajo muy juicioso en el que hemos tenido en cuenta deportes como el voleibol, que viene en un alza importante, y por eso hacemos el esfuerzo de garantizar esta disciplina en ambas ramas y también con el voleibol playa masculino, que van a estar en Odesur. Con el femenino estamos haciendo algunas gestiones, porque la decisión de participar se dio extemporáneamente, pero estamos en esa tarea, a ver si también las podemos tener en la competencia”.

¿Cuáles son las expectativas para los Odesur?

“Nosotros hemos venido trayendo una tradición en los Juegos y, a nivel suramericano, hemos sido segundos y hemos logrado estar cerca de Brasil, pero hay que reconocer que ellos son potencia mundial. Por eso, el objetivo es ser segundos en los Juegos, pero no podemos desconocer que Argentina, que será la sede, va a tener un gran potencial y un número importante de participantes. Así que sabemos que estaremos en una lucha constante con ellos, de medalla tras medalla, para alcanzar ese segundo lugar en la clasificación general de los Juegos”.

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¿Antes de los Juegos Odesur está el Preolímpico de voleibol? ¿Cuál es la expectativa?

“Es duro porque nos dan dos cupos para América, desafortunadamente solo dos cupos, porque a los Juegos Olímpicos van solo ocho países y, en América, Estados Unidos ya tiene su lugar. Entonces, en el preolímpico nos queda solo una opción y tenemos rivales muy fuertes como Brasil, Puerto Rico y República Dominicana, que ya demostraron en Centroamericanos que siguen siendo potencias. Pero sabemos que los grupos colombianos, tanto en hombres como en mujeres, están en un proceso muy importante y, por ello, aportamos para darle continuidad a los entrenadores internacionales, en busca de buenos resultados. Cosas importantes como lo fue el oro en Centroamericanos, algo que no habíamos podido alcanzar en la historia y que ahora, en Santo Domingo, se logró con la rama masculina”.

Volviendo a los temas de ciclo olímpico, ¿qué expectativas tienen con el nuevo Gobierno?

“Esperamos con el nuevo Gobierno mejorar en el tema presupuestal, porque si hay apoyo se pueden garantizar buenos resultados. Con la nueva ministra hablé antes de posesionarse, se nota que tiene mucho entusiasmo por colaborar con el deporte y el nuevo presidente también ha dado declaraciones muy positivas para nosotros, en el sentido de que quiere apostarle al deporte en todas sus manifestaciones. Pero, lastimosamente, ante la situación de emergencia que se presentó en el país, somos conscientes de que la prioridad en este momento es atender a los damnificados, a la gente que lo perdió todo. Ya habrá momento para sentarnos a hablar con el señor presidente de todos estos temas, en especial para 2027, ya que tenemos los Juegos Panamericanos. La preparación y participación en estas justas es vital para lo que sigue, que son los Olímpicos”.

¿Con el nuevo Gobierno cree usted que Colombia podría volver a intentar tener eventos del ciclo olímpico?

“Por ahora, creería que no hay posibilidad de tener en Colombia un evento de envergadura como lo eran los Panamericanos que había logrado Barranquilla, pero esperamos que, si el Gobierno decide apoyar un evento de esta calidad, estaremos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Además, hay que recordar que esos eventos se planean o se presentan de manera tripartita: ciudad, país y Gobierno Nacional, como está establecido en el decreto ley que así lo reglamenta”.

Hay que recordar que, en Juegos Olímpicos, Colombia tiene un registro de cinco oros, 16 medallas de plata y 17 de bronce, en once presencias que ajusta el país desde Múnich 1972 hasta París 2024.

Son 29 deportistas nacionales los que han logrado 38 medallas, liderados por Mariana Pajón, quien es la máxima medallista nacional, con dos oros y una plata, seguida por Óscar Figueroa y Caterine Ibargüen, ambos ya retirados y con dos preseas (oro y plata), respectivamente.

El levantamiento de pesas sigue siendo el deporte que más medallas le ha dado al país en Juegos Olímpicos, con dos oros, seis platas y tres bronces, seguido del ciclismo, con dos oros, dos platas y cuatro bronces; mientras que en atletismo el país ha alcanzado un oro, tres platas y un bronce. Otras disciplinas, como boxeo, gimnasia artística, judo, tiro deportivo, taekwondo y lucha, le han dado platas y bronces al país para el total general de cinco oros, 16 platas y 17 bronces.

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Hay que recordar que, en las justas de París 2024, el país celebró con tres platas (Ángel Barajas, en gimnasia; Yeison López y Mari Leivis Sánchez, en pesas) y un bronce con Tatiana Rentería, en lucha.

En Londres, el país llevó una delegación de 104 atletas; para Río de Janeiro 2016 fueron 128; en Tokio 2021, que se vio afectado por la pandemia del covid-19, fueron 71 los clasificados, y en París fueron 89 los que lograron el cupo a las justas.

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