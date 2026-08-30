Venezuela prevé producir 1,5 millones de barriles diarios en acuerdo con Estados Unidos

El acuerdo prevé una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y contempla, entre otros desarrollos, ocho nuevos bloques greenfield en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Tomando como referencia un precio internacional de US$65 por barril, Rodríguez aseguró que cerca de US$19 de cada barril producido y vendido ingresarán directamente a Venezuela, de acuerdo con las estimaciones oficiales del proyecto.

Venezuela espera recibir unos US$ 209.335 millones como resultado del nuevo acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos durante 25 años y establece condiciones fiscales que serían favorables para el Estado venezolano frente a las aplicadas en grandes proyectos petroleros anteriores, según anunció la líder del régimen encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria destacó que las condiciones pactadas mejoran de manera sustancial las establecidas durante la apertura petrolera de hace tres décadas. Según explicó, las asociaciones estratégicas desarrolladas entonces para cuatro bloques greenfield establecieron regalías de apenas 1%, mientras que el nuevo proyecto contempla regalías mínimas de 16%. El impuesto sobre la renta se mantiene en 34%.

El proyecto se basa, de acuerdo con la presidenta, en un esquema en el que Venezuela aporta sus reservas petroleras, su infraestructura y la experiencia acumulada durante más de un siglo por su industria y sus trabajadores, mientras Estados Unidos aporta capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar y desarrollar los activos.

“Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”, afirmó Rodríguez durante un mensaje televisado al país.

Rodríguez señaló que Venezuela espera obtener como resultado un aumento de la producción, nuevas inversiones en infraestructura, generación de empleo, mayores ingresos fiscales y encadenamientos productivos para la industria nacional.

La presidenta insistió en que el país mantendrá la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales, al tiempo que utilizará inversión y tecnología internacionales para acelerar la recuperación de una industria petrolera que, afirmó, ha sido afectada durante años por las sanciones.

“El objetivo debe ser que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidades, bienestar y futuro para nuestro país”, sostuvo.

El acuerdo con Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia con la que el Gobierno venezolano aspira a recuperar su posición como una de las principales potencias energéticas del mundo.

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Rodríguez mencionó otros acuerdos que involucran a grandes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, y señaló que la estrategia venezolana no se limita al incremento de la producción de crudo, sino que incluye el desarrollo de las exportaciones de gas y de una industria petroquímica nacional de mayor escala.

La presidenta recordó que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero sostuvo que la existencia de esos recursos bajo tierra no representa por sí sola una ventaja para el país.

“Tener recursos bajo tierra no es suficiente. Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura y capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente”, señaló.

En su intervención, vinculó los nuevos ingresos petroleros con la posibilidad de financiar servicios públicos, salud, educación, vialidad e infraestructura, y defendió que la recuperación de la producción venezolana también puede contribuir a una mayor seguridad energética regional y a un mercado internacional más estable.

Rodríguez presentó además el acuerdo como resultado de la decisión de Caracas y Washington de utilizar la vía diplomática para transformar una relación históricamente conflictiva en un esquema de cooperación económica.

“Escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América para transformar nuestras diferencias en cooperación y esta cooperación en inversión, producción, bienestar y resultados concretos para los venezolanos”, afirmó.

La mandataria agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los equipos negociadores de ambos gobiernos por el trabajo realizado para alcanzar el acuerdo.

La presidenta situó el pacto dentro de una visión de largo plazo para Venezuela y afirmó que el propósito último de la nueva política energética debe ser convertir los recursos naturales del país en mejoras concretas en la vida de la población.

“Nuestras reservas deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país”, dijo Rodríguez. “Estamos pensando en la Venezuela del futuro, dentro de un año, cinco años, diez años y cincuenta años”.

El Gobierno venezolano considera que el incremento de la producción petrolera, combinado con nuevas inversiones internacionales y mayores ingresos para el Estado, permitirá apalancar la recuperación económica del país.

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“Ese es el compromiso de todos: una Venezuela que renace para mejorar la vida de cada venezolano”, concluyó Rodríguez.