El Clásico El Colombiano 2025 tendrá una batalla de estrellas en el Oriente antioqueño; estas figuras ya confirmaron

El Clásico de Ciclismo El Colombiano 2025 promete una gran batalla a lo largo de sus 113 kilómetros de recorrido por el Oriente antioqueño, el próximo 23 de noviembre.
La tradicional carrera llega a su edición 52 y espera convocar a cerca de 1.000 deportistas. En medio de la cuenta regresiva para disfrutar de esta fiesta del pedal, que se celebrará en formato de gran fondo, varios referentes del ciclismo nacional ya han confirmado su presencia.
La participación del equipo Orgullo Paisa le da un toque especial al certamen, sobre todo por la calidad de sus corredores. Según aseguró su gerente administrativo, Jesús Piedrahíta, podrían estar figuras como Stefany Cuadrado, Jessenia Meneses, Lina Marcela Hernández, Estefanía Herrera, Alejandro Osorio, Jhonatan Restrepo y Bernardo Suaza.
Poder contar con Stefany Cuadrado sin duda genera gran entusiasmo. La corredora de 19 años, nacida en Caucasia, es la nueva sensación del ciclismo de pista. En su primer Mundial en la categoría de mayores, realizado recientemente en Chile, terminó quinta en el kilómetro con récord panamericano incluido (1:04.946) y, a la vez, obtuvo medalla de bronce en la prueba del keirin.
Si logra estar en el Clásico, este recorrido le servirá de preparación para los Juegos Bolivarianos que se celebrarán en Perú a finales de este mes.
Por su parte, Jessenia Meneses viene de ser tercera en el Tour Femenino que se realizó en Caquetá.
En el ámbito masculino, Alejandro Osorio ha sido uno de los protagonistas del ciclismo criollo esta temporada. En el plano internacional ganó el título de la Volta Ciclística de Goiás (Brasil) y acaba de competir en la Vuelta a Guatemala. Además, logró victorias en la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, sumado a la conquista de la Clásica de Marinilla.