Diego Camargo, del Team Medellín, sufrió para quedarse con el título del Clásico RCN; Wilson peña ganó la novena etapa en Cali

La definición del campeón del Clásico RCN 2025 fue cerrada, apretada. Bajo los brazos del Cristo Rey de Cali, el ciclista Diego Camargo, del Team Medellín, sudó la gota fría para quedarse con la camiseta amarilla de líder de la general con la que inició la crono escalada de 12,5 kilómetros que inició desde afuera de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. El ciclista boyacense arrancó de últimas la prueba. Tenía a Wilson Peña, del Sistecrédito, respirándole en la nuca. Solo los separaban 39 segundos. Por eso Peña hizo su recorrido, que tuvo 7 kilómetros exigentes de subida, como enajenado. Firmó un gran tiempo: detuvo el cronómetro en 25 minutos y 29 segundos.

Con eso, aseguró la victoria de la novena etapa, sentarse en la silla caliente. Además, ese tiempo le daba para pensar en poder quedarse con el campeonato de la carrera. Más si se tiene en cuenta que Camargo, quien venía detrás de él entregándolo todo, sufrió un pinchazo en la llanta trasera de su bicicleta cuando faltaban dos kilómetros a la meta.

El cambio de bici se demoró. Aunque el ciclista le hacía señales al carro acompañante donde venía el entrenador antioqueño José Julián “El Chivo” Velásquez, no le entendían. Al final se bajó del “caballito” de carbono y le hicieron el cambio. En ese proceso perdió cerca de 15 segundos. Por eso, debió acelerar a fondo en los últimos metros, los más complicados del recorrido no solo por la inclinación de la subida, sino debido a que la subida cercana al Cristo Rey no tiene pavimento, sino unas losetas de ladrillo que son lizas y dificultan el avance de la bicicleta. Camargo debía llegar antes de que el reloj marcara 26:08 minutos.

Terminó el tiempo en 25:57 minutos. Se quedó con la camiseta de líder de la clasificación general. Apenas lo separaron 11 segundos de Wilson Peña, quien terminó segundo de la general. Javier Jamaica, del Nu Colombia, fue tercero de la general.