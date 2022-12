El final del encuentro, aunque con la victoria 2-0 de los charruá, dejó en cólera a los charrúa que alegan que les debieron pitar dos penales. Giménez no fue el único jugador implicado, en la polémica también está Édison Cavani que recibió una amarilla por reclamarle al juez al final del partido por su arbitraje.

La polémica no terminó ahí, pues su hinchada también reclama a la Fifa. Una seguidora de la selección, por ejemplo, dijo en una entrevista que “Uruguay no vende camisas, ni llena estadios” por eso a los directivos de la entidad rectora del fútbol, “no le conviene que siga en el mundial”. “Un estadio de 80.000 y éramos 40.000”, agregó.

Aunque la FIFA dejó claro que los audios del VAR no eran públicos, tanto hinchada como equipo reclaman que “el VAR llamó al árbitro a revisar un penal y este no lo hizo”. “Somos un país que no vende, sudamericano con solo 3 millones de habitantes” reclamó una uruguaya.

Se espera una declaración oficial de la Fifa con sanciones a los jugadores y selección, pues acciones como estas no están permitidas en la fiesta del fútbol.

Según el diario El Clarín, el árbitro Daniel Siebert tampoco pasaría a octavos de final, este sería su último pitada en un mundial. Además, se espera que los jugadores Giménez y Cavani tengan partidos de sanción a nivel de selección como ocurrió con Suárez por morder a un jugador italiano durante el Mundial de Brasil 2014.