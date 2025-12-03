Colombia alcanzó los 100 oros y es campeón virtual en los Juegos Bolivarianos

Desde las tribunas de Ayacucho se escucha cada vez más fuerte el Himno Nacional de Colombia, pues la delegación ha tenido una actuación brillante en los XX Juegos Bolivarianos 2025, donde consolida su liderazgo con 240 medallas, 100 de ellas doradas hasta el cierre de esta edición. El dominio no se limita a una sola disciplina, aunque el atletismo ha sido protagonista. Triunfos en bolos, ciclismo, judo, voleibol, futsal y otras ramas confirman el alcance de los cafeteros. El ambiente en Ayacucho parece una fiesta anticipada. La responsabilidad de defender la supremacía del país, que fue campeón absoluto en 2013, 2017 y 2022, se mezcla con la ilusión de los sueños olímpicos que se forjan desde ya.

Pero si hay una disciplina que ha brillado con luz propia, esa es el atletismo, donde varios nombres dejaron huella para la historia. La jornada del primero de diciembre marcó un antes y un después con Natalia Linares. La atleta del sombrero, como ella misma se hace llamar, se elevó hasta 6,95 metros en salto de longitud, siendo esta su mejor marca personal y superando el récord nacional que hasta entonces ostentaba Caterine Ibargüen de 6,93 m, desde 2018. Con semejante marca, la atleta vallenata se colgó el oro, mientras que Valeria Araújo se llevó la plata con 6.63 m. El bronce fue para la delegación venezolana con 6.36 para Ornelis Ortiz.

En salto de altura Helen Torres se colgó la dorada con un registro de 1.89 m, mientras que la plata fue para Glenka Antonia de Curazao con 1.86m. El bronce también se quedó en casa con Isabel Arboleda al alcanzar los 1.80 m.

El festín de los velocistas

En los 100 metros planos masculinos, el fulgor correspondió a Ronal Longa, quien cruzó la meta en 10.29 segundos, por delante de los venezolanos David Vivas y Alexis Nieves. Fue su debut triunfal en unos Bolivarianos, y lo celebró con orgullo: “este oro es muy gratificante, después de todo el esfuerzo”.

Longa, confesó que ya había asistido al evento en 2022 pero no clasificó, y en ese mismo año se prometió que algún día estaría en la pista disputando una medalla para su país. Tres años después lo logró. El decatlón también tuvo su héroe con nombre propio, Alejandro Ángulo, quien ganó con 8.089 puntos, tras un desempeño sólido en las diez pruebas que incluye la disciplina. Sus registros mostraron dominio, versatilidad y resistencia: 100 m, salto de longitud, bala, salto alto, 400 m, vallas, disco, pértiga, jabalina y 1500 m. Además de llevarse la dorada, Ángulo impuso récord nacional. El podio lo completaron Vidal Izaguirre (7.798), y Carlos Córdoba (7.484), ambos venezolanos.

Y si el oro ya relucía en pista, las preseas llegaron también en pruebas de campo. En lanzamiento de bala, Ronald Grueso se colgó el oro con 19.13 m. El podio lo completaron Matías Puschel de Chile con 18.47 m, y el bronce fue para el colombiano Jhon Zea con 18.41 m. Grueso, que es un caucano de solo 23 años, salió de su pueblo siendo un campesino y sin pensar que el deporte lo llevaría tan lejos. Sin embargo, en los últimos años se ha destacado como uno de los talentos jóvenes y exitosos del lanzamiento de bala, habilidad que espera lo catapulte a ser campeón olímpico. Lina Licona se coronó la reina de los 400 metros con un tiempo de 52.88 segundos. La plata fue para la dominicana Estrella De Aza y el bronce para la ecuatoriana Génesis Cañola. Licona fue la encargada de darle el segundo oro a Colombia en atletismo en la jornada del 3 de diciembre.

Otra victorias valiosas

Más allá del atletismo, la actuación colombiana brilló en otras disciplinas. La medalla más reciente fue en bolos con María José Rodríguez, quien alcanzó un oro contundente al sumar 1.328 puntos. La plata fue para su compatriota Juliana Franco que se quedó con 1.273 puntos. El bronce fue guatemalteco para Sofía Rodríguez con 1.208. La pareja mixta de Edwin Gómez y Andrés Restrepo Quiroga fueron los encargados de darle la dorada número 100 al país, luego de quedar campeones en Judo en la categoría Nage No Kata. La plata fue para Venezuela y el bronce para Perú.