¡Aplausos para Colombia! La delegación nacional superó las 200 medallas en los Juegos Bolivarianos

En el undécimo día de competencias en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, en Perú, la delegación colombiana superó las 200 medallas en las justas y se consolida como líder del medallero general.
Sin los resultados de las pruebas previstas para la tarde-noche, el país ajustaba 84 oros, 73 platas y 50 bronces, seguido de Venezuela con 57-49-61 y Perú 45-47-60.
La victoria de la antioqueña Yerlin del Carmen Mesa Palacios llevó a Colombia a ajustar las 200 medallas en Perú, gracias al oro logrado por la nacida en Turbo, en el lanzamiento de disco.