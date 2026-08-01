Colombia llegó a las 50 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo

La delegación colombiana llegó a las 50 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en Santo Domingo. De esta manera, los cafeteros conservan en segundo lugar de la tabla de medallas con 50 oros, 56 platas y 32 bronces.

En el cierre de la jornada de este viernes, Colombia sumó ocho oros, ocho platas y cuatro bronces, en las disciplinas de béisbol, bolos, clavados, fútbol, patinaje de velocidad, natación, tenis y lucha.

La Selección Colombia de bowling puso el broche de oro a una actuación histórica en las justas al conquistar tres nuevas medallas doradas, en las modalidades de equipos femenino, equipos masculino y todo evento femenino. Parcialmente, María José Rodríguez es la atleta colombiana más laureada de la delegación con cuatro medallas de oro y una de plata.

Otra de las disciplinas laureadas en la jornada fue el patinaje de velocidad. Colombia consiguió todos los oros en disputa gracias a los triunfos de Kollin Castro y Jhon Tascón en la prueba de 500 metros + distancia, junto a Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación, destacando que Mantilla consiguió el bronce en los 500 metros + distancia.

Juan Manuel Morales le entregó el segundo oro a Colombia en la natación gracias a su triunfo en los 400 metros libre masculino. Sumado a lo anterior, la delegación consiguió dos platas con Juan José Giraldo (200 metros pecho) y el relevo 4×100 metros libre (solo a 11centésimas del oro), junto a un bronce gracias a Mariana Cabezas en los 400 metros libre.

Los clavados también cosecharon nuevas medallas centroamericanas y del Caribe. La antioqueña Daniela Zapata conquistó el segundo lugar de la competencia de trampolín 1 metro femenino, mientras que en trampolín sincronizado masculino 3 metros, la dupla de Luis Felipe Uribe y el paisa Sebastián Morales obtuvo la presea de plata.

El tenis colombiano cerró su participación en Santo Domingo 2026 con dos preseas de plata en la Copa de Naciones. Nuestro país concluyó la disciplina con un oro, tres platas y un bronce, resaltando que el título fue en dobles mixtos gracias a María Pérez y Cristian Rodríguez.

Una de las disciplinas que debutó en Juegos y obtuvo medalla fue lucha. En la categoría de los 97 kilogramos estilo libre, Carlos Izquierdo, quien superó en el primer combate por 5-3 al venezolano Cristian Sarco. En el siguiente cayó 3-12 ante el cubano Arturo Silot, mientras que en las semifinales superó al dominicano Luis Pérez por 11-1. El colombiano obtuvo la plata de la categoría tras la derrota en la final ante Arturo.

La novena nacional debutó en el diamante de Santo Domingo 2026 ante Nicaragua. Ante los centroamericanos, nuestro país no tuvo el mejor partido y cayó por un resultado de 1-3 en contra. Este sábado, Colombia enfrentará a México en el segundo partido del grupo B.

En el grupo B del fútbol femenino disputó su segundo encuentro de la disciplina. Ante México, Colombia cayó por un marcador de 0-1 y, parcialmente, ocupa el tercer lugar del grupo con tres puntos (una victoria y una derrota). Este sábado, el equipo masculino vuelve a la acción enfrentando a Cuba.