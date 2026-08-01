Icetex abre becas para mujeres colombianas que quieran estudiar en India: así puede aplicar

El Icetex abrió una convocatoria de becas internacionales para que mujeres profesionales colombianas cursen una capacitación presencial sobre economía circular y crecimiento inclusivo en Hyderabad, India.
El programa, desarrollado en cooperación con el Gobierno de la India a través del Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) y del curso Circular Economy and Inclusive Growth (CEIG), se realizará entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026. Las postulaciones estarán habilitadas hasta las 5:00 p. m. del 13 de agosto de 2026 mediante la Plataforma de Internacionalización del Icetex.