¿Qué pasó con Vozinha?, en Chile lo esperan y en Marruecos dicen que llegaría a esa Liga

Aunque Colo Colo anunció la vinculación del arquero de Cabo Verde, Vozinha, ahora desde Marruecos se menciona que el guardameta llegaría a ese país y no a suelo austral.
Ante estos rumores, Jaime Pizarro, director ejecutivo de Colo Colo, salió a dar declaraciones sobre el caso, mencionando que el club austral ha mantenido conversaciones permanentes con el jugador que solicitó unos días para arreglar unos temas personales para presentarse al club.
“Hemos mantenido el contacto con el jugador y su representante, quien solicitó un plazo adicional para que pueda cumplir con unos temas personales, ya que ha estado en Cabo Verde, luego en Lisboa, pero seguro tendremos noticias próximamente sobre su itinerario para llegar al club”, sostuvo Pizarro.
También le puede interesar: Alemania reclama “investigación completa” sobre el plan abortado de la FIFA que impulsaba Infantino
El Director Ejecutivo de Colo Colo también mencionó que “entiendo que Vozinha ha tenido que estar en el consulado para pedir los permisos de ingreso para el tema laboral, y esperamos que pronto podamos confirmar su día de llegada.
Así mismo, enfatizó que esperarán un tiempo prudente, pero que todo se debe aclarar de manera rápida para contar con el jugador que empiece los trabajos con el equipo.