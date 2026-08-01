Así fueron las reuniones secretas, chats y almuerzos entre la investigadora de Petro y Alejandro Carranza, abogado del presidente

Durante siete meses, la representante encargada de investigar al presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones privadas con Alejandro Carranza, defensor del presidente, intercambió mensajes con él e, incluso, le entregó un documento reservado del proceso que adelantaba en la Comisión de Acusaciones. Todo permaneció en silencio hasta que la congresista firmó el auto con el que intentó suspender al jefe de Estado. Solo entonces el Gobierno denunció lo que, según hoy reconocen sus propios funcionarios, llevaba meses ocurriendo.
Lo que comenzó como una denuncia penal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta terminó destapando otro posible escándalo para el gobierno saliente.
El posible entramado quedó detallado en el documento con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal contra la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta. Dentro del expediente quedaron las declaraciones entregadas por el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Nhora Mondragón.
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Esas declaraciones reconstruyen una cadena de encuentros reservados, conversaciones privadas y presuntas solicitudes irregulares ocurridas entre octubre de 2025 y junio de 2026, mientras la congresista tenía bajo su responsabilidad la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022.