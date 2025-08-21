Colombia asiste por segunda vez en el Mundial de voleibol femenino mayores, ¿cuándo juega en Tailandia y quiénes son los rivales?

El voleibol femenino colombiano, que sigue luchando por el sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos, inicia este sábado en Tailandia su segunda participación en el Mundial de mayores. En la fase de grupos, tendrá como rivales a República Dominicana, China y México. Aunque el reto es grande, la meta es quedar entre los dos primeros lugares del grupo para avanzar a los octavos de final del certamen, que celebra su vigésima edición.

El primer rival del equipo nacional, ahora dirigido por el brasileño Guilherme Schmitz Vieira, será República Dominicana. El partido comenzará a las 4:00 a.m. de Colombia (hay una diferencia horaria de 12 horas con Tailandia).

Schmitz asumió el cargo tras la salida de su compatriota Antonio Rizola con la intención de mejorar la velocidad del juego.

Lea aquí: “Soy distinto a Rizola”, entrevista con Guilherme Schmitz, brasileño que llevará a Colombia al Mundial de voleibol

El conjunto colombiano perdió recientemente la final de la Copa Panamericana contra República Dominicana, que se disputó en México. Por eso, este encuentro será crucial para las aspiraciones de las jugadoras, que llegan con un conocimiento pleno del adversario. En territorio mexicano cayeron dos veces contra las dominicanas: 1-3 en la primera fase (25-23, 20-25, 23-25 y 25-16) y 3-0 en la final (21-25, 27-29, 22-25). Las cifras de cada set demuestran que la diferencia de nivel no es tan amplia, y que en el Mundial podría darse una sorpresa ante esta potencia caribeña.