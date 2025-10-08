Hombre de 93 años fue asesinado a golpes y puñaladas en Bogotá, otro hombre de 56 años fue capturado por el crimen

La tranquilidad del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, se vio sacudida tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Argemiro Rivera Alvear, un adulto mayor de 93 años, en su vivienda ubicada en la carrera 81 con calle 64A.

Según el mayor Fabián Blanco, comandante de la Estación de Policía de Engativá, los uniformados fueron alertados mientras realizaban labores de patrullaje: “Fueron informados por la central de radios sobre un posible hecho de afectación a la vida al interior de una vivienda. De manera inmediata se trasladaron al lugar y, previa autorización, hallaron el cuerpo sin vida de un adulto mayor con varias heridas en la cabeza. Uno de los propietarios manifestó que el responsable sería, al parecer, su nieto”.

No obstante, versiones oficiales posteriores confirmaron que la víctima no era abuelo del señalado agresor. Las autoridades investigan la relación entre ambos y las circunstancias que llevaron al crimen. Según información del medio Q’hubo, el presunto homicida, identificado como M. Arenas, habría atacado al adulto mayor con golpes y puñaladas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de su judicialización por homicidio agravado. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso.