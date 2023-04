Cristina Marcela Flores Serrato hace parte del Colombia Tropical Ice Team, grupo de deportistas que representa al país en disciplinas de invierno, pese a que no nacieron o no conocen este territorio.

Flores, quien practica esquí alpino, nació en Estados Unidos. Su madre es colombiana y su padre texano, por eso su infancia y su vida han estado lejos de Colombia. No obstante, la Tricolor es su color en las competencias que disputa.

Hablamos con la deportista, que espera estar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno representando al país.

Cuéntenos un poco del deporte que practica...

“Mi deporte es el esquí alpino y las disciplinas son slalom, giant slalom, super-G, y downhill. He estado esquiando desde que tenía cuatro años y compitiendo desde que cumplí catorce. Ya son ocho años dedicados a esta especialidad”.

¿Antes había practicado otra disciplina?

“Sí, antes de esquiar hice otros deportes como fútbol. Estaba compitiendo en un nivel alto, pero las carreras de esquí son mi pasión, así que me dediqué a ellas”.

¿Qué es lo que le gusta de su deporte?, ¿por qué se inclinó por el esquí?

“Me encanta la velocidad. Hay algo casi relajante en ir tan rápido y es emocionante. Amo la nieve, el frío, y el deporte en general. No sé qué fue exactamente lo que me empujó a esquiar en forma competitiva, pero es difícil imaginar mi vida sin esquiar”.

¿Cuál es la modalidad en la que mejor se desempeña y cuáles son sus fortalezas?

“En el momento estoy entrenando slalom y GS, que son eventos técnicos necesarios para especializarme en las carreras de velocidad super G y downhill. Soy una deportista fuerte y enfocada en mis metas. He tenido que aprender a aceptar y reponerme de derrotas y a tomar riesgos, estas son experiencias que me ayudan a ser resiliente y a esforzarme más para cumplir mis objetivos”.

Compártanos su historia

“Nací en Chicago, Estados Unidos. Mi mamá (Sandra Serrato) es colombiana y mi papá (Elí Flores) es texano. Viví allí hasta que tenía quince años, un año antes empecé en el esquí y como quería seguir mejorando mis padres consideraron que era mejor mudarnos a Colorado para seguir entrenando y cumplir mi sueño de competir en esquí alpino”.

¿Qué hacen sus padres y cómo ha sido su apoyo para el deporte de alta competencia?

“Mi madre es bogotana, Ingeniera Electrónica de la Universidad Santo Tomás, y me padre es de ascendencia mexicana. Es Ingeniero de Computadoras de la Universidad de Illinois, en Chicago. Ellos son mi mayor apoyo, me han soportado 100%, han hecho sacrificios económicos para financiar mi entrenamiento, viajes y competencias. Creen en mí y me impulsan a seguir adelante en las buenas y malas”.

¿Conoce Colombia, ha estado en el país?

“Un poquito, pero no tanto como me gustaría. He visitado Bogotá y el Eje Cafetero, me gusta el parque Panaca. He ido a ver a mi familia unas veces, y he tenido la oportunidad de ver otras partes del país como Cartagena”.

¿Qué significa para usted representar a Colombia?

“Estoy muy orgullosa de hacerlo. Sé que no crecí allí, pero siempre en casa celebramos días festivos a la colombiana con otras familias que también son de allí. Tenemos fiestas como la novena del Niño Dios y de los Reyes Magos. Yo me siento colombiana y estoy muy orgullosa de eso. Cada vez que leo o visito el país me enamoro más y más, así que poder representar a mi país se siente como una bendición”.

¿Este año qué competencias tendrá?

“Muchas de las competencias son en Estados Unidos o en Canadá, entonces voy a terminar la temporada con una carrera de slalom y GS en Lutsen, Minnesota, y uno de los cuatro eventos en Aspen, y la última de downhill en abril en Mammoth, California. Vamos a ver si puedo participar en la Copa Sudamericana de GS y slalom, que será en Chile en agosto”.