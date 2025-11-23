Estas son las heridas que ha dejado el Gobierno Petro en el deporte

Y ahora, ¿quién podrá defenderlos? La frase parece sacada del recordado programa de humor El Chapulín Colorado, pero encaja a lo que viven y piden en la actualidad los atletas de Colombia. Si el Gobierno, con sus proyectos y leyes, es su principal fuente de apoyo pero viene cambiando las reglas, ¿entonces a dónde acudir para continuar con sus objetivos competitivos?
Debido a las fallas del Gobierno de Gustavo Petro en materia deportiva, el clamor de los implicados se viene escuchando para hallar soluciones.
En el comienzo de un nuevo ciclo olímpico, esta vez en Lima, Perú, con motivo de los Bolivarianos que van hasta el 7 de diciembre y que son la primera parada rumbo a Los Ángeles 2028, el deporte nacional avanza con la ilusión de encontrar un norte. Sus protagonistas se encuentran en una carrera de incertidumbre, caminan sin saber si lograrán sus metas y, muchas veces, si lo que vienen haciendo por años vale la pena. La razón: las decisiones que sigue adoptando el Gobierno y que hacen tambalear procesos que venían fuertes y que ponían a soñar en grande.
Aparte del fracaso de perder la sede de los Panamericanos Barranquilla 2027, hay otras heridas que viene dejando esta administración y que causan desconcierto entre deportistas, metodólogos, entrenadores, dirigentes y padres de familia.
El nuevo grito de protesta se escuchó en la final de los Juegos Intercolegiados en el Valle del Cauca, donde los papás de los participantes le recriminaron a la ministra del Deporte, Patricia Duque, por qué les quitaron las becas de estudio superior a esos estudiantes de undécimo que habían salido campeones, y las cuales tenían valor hasta de $60 millones.