DIM y Nacional “se midieron el aceite”, pero no se hicieron daño en el clásico: empataron sin goles

El mayor beneficiado con el resultado fue el cuadro verde, que sigue en la parte alta de la tabla. Los rojos se quedaron con una unidad.

    DIM y Nacional se enfrentan en el clásico 341. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

23 de noviembre de 2025
bookmark

Había mucha tensión. Este no era un clásico cualquiera, sino uno de cuadrangulares, donde los equipos se juegan la vida y todo el mundo lo sabe. Por eso los aficionados de ambos equipos cantaron como desquiciados desde antes del inicio del partido. Los del DIM en occidental, oriental y norte, donde tenían cientos de parafernalias desde temprano. Los de Nacional, por su parte, hicieron fiesta en los bajos de su mientras los futbolistas calentaban.

Los jugadores se cambiaban en los vestuarios cuando las hinchadas competían por ver cuál cantaba más duro. Los del Medellín iniciaban y los de Nacional, que en la esquina suroccidental del estadio estaban separados de los hinchas rojos por una reja improvisada –compuesta por 12 vallas de las que se ponen para los conciertos en el estadio– respondían.

Le puede interesar: A los 40 años, Dayro Moreno se confirmó como el goleador de la Copa Sudamericana 2025

Había mucho nerviosismo. Todos querían demostrar que habían preparado cualquier cosa mejor. Quizás por eso, cuando los equipos salían a la cancha los aficionados de Nacional activaron su pirotecnia de manera precipitada, tan rápido que nadie lo esperaba y después el espectáculo se lo llevó la anilina azul, roja que lanzó, acompañada de juegos pirotécnicos, los adeptos del DIM.

Algo parecido ocurría en la cancha. Los equipos se medían. En una cancha de fútbol parecía ocurrir lo que pasa con los velocistas de ciclismo en la pista en las primeras vueltas: se miraban con recelo, con el rabo del ojo, para medirse las fuerzas, saber qué hará el rival. Tanto Medellín como Nacional hicieron un planteamiento muy táctico que pareció lento, aburrido, por pasajes.

Ambos entrenadores aprendieron de los errores cometidos en los últimos clásicos. Por eso atacaban con orden y se replegaban con velocidad. Cuando el cuadro verde tomaba la pelota, el Medellín armaba una línea de cuatro o cinco defensas. Si el DIM lograba hilvanar una cadena larga de pases para elaborar el juego que acostumbra, los verdolagas armaban una línea sólida con Mateus Uribe, Jorman Campuzano y Marlos Moreno.

Ambos lograron romper esas líneas un par de veces. Cuando pasaba, los aficionados se desesperaban. Si se acercaba el Medellín, los seguidores de Nacional respiraban profundo, gritaban “ay, ay, ay” con algo de miedo, o se miraban con algo de zozobra. En ese momento, los de DIM, incluyendo a unos aficionados con rasgos asiáticos que acompañaban a una gente con rasgos de ser locales, gritaban con la ilusión del gol, pero después quedaban en silencio, o reclamando al atacante su falta de eficacia.

Si Nacional se acercaba al arco defendido por Aguerre, se escuchaban silbidos fuertes en las tribunas, mientras que los hinchas rojos gritaban, con algo de desespero, que sus futbolistas eran “más” que aquel deportista de Nacional que llevaba la pelota; mientras que los del elenco verde se ilusionaban con el gol que no llegó.

Puede leer: En Alemania no ven a Colombia como favorita en el Mundial de Norteamérica 2026: ¿la subestiman?

El primero de los cuatro clásicos que se disputarán entre finales de noviembre e inicios de diciembre, tuvo una constante: los dos equipos se cuidaron más de la cuenta y, cuando llegaban al área del elenco rival sus atacantes –bien fueran delanteros, volantes o laterales– no tenían la eficacia necesaria para definir.

Por eso los aficionados terminaron llenos de “ansia”, gritando, reclamando a los futbolistas por no vencer al rival del patio. También criticaban los cambios que hacían sus técnicos porque argumentaban que no eran óptimos. Al final, el empate benefició más a Nacional que al DIM.

Los verdes llegaron a cuatro unidades, mientras que los rojos sumaron su primera, pero no salieron de la parte baja de la tabla. El miércoles, Nacional recibirá a Junior en el Atanasio (8:30 p.m.) mientras que el Medellín se medirá el jueves contra América en el Pascual Guerrero de Cali (7:30 p.m.).

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

Liga Betplay

