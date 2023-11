“¡Qué manera de despedir el año! Terminar la temporada con mi octavo podio es increíble. Ha sido una carrera muy rápida, he intentado adelantar a Sasaki en la última vuelta, pero ha cerrado todos los huecos. Sabía que con el segundo puesto terminaría en el top 3 de la general, así que he decidido no asumir muchos riesgos. Me gustaría agradecer el apoyo que me han dado los aficionados durante todo el fin de semana”, manifestó el corredor del GasGas Aspar Team.

Los números de Alonso son más que plausibles, lo que le convierte en el piloto que más veces ha subido a lo más alto del podio junto al campeón Jaumie Masià (Honda), ambos con ocho podios, unos números que le colocan como el segundo mejor debutante de la historia de la categoría.

El próximo año, el corredor de 17 años volverá a correr la misma categoría con el Aspar Team y de seguro le apuntará al título antes de aspirar a correr en una categoría superior.