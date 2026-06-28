Video | David Alonso conquistó la catedral de Assen y consiguió su primera victoria del año en Moto 2: “No lo puedo creer”

Bien dicen que las grandes alegrías de la vida llegan cuando menos las esperamos. El destino, muchas veces, tiene eso: entrega algo anhelado en el momento y lugar menos esperado. David Alonso lo vivió el domingo. En Assen, Países Bajos, uno de los circuitos que menos favorecen su forma de manejar, consiguió su primera victoria del año en el Moto 2.
El corredor del Aspar Team se impuso en una lucha tan apretada que –perdón la comparación–, pareció el sprint de una carrera de ciclismo durante la última curva del circuito. El colombo-español, de 20 años, iba en medio de Manuel González, líder del campeonato, y del australiano Senna Agius cuando faltaban menos de 100 metros para la meta.