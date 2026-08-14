Un último abrazo bajo los escombros: los cuerpos de Kevin, Yazmín y su bebé fueron encontrados tras el terremoto en Cali

Los tres quedaron atrapados en un mismo sector de la estructura. Sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudieran estar con vida. Cada reporte de los organismos de socorro era seguido con atención por quienes aguardaban afuera.

No sabían que serían los últimos minutos de la vida que conocían. El terremoto sacudió Cali y, en cuestión de segundos, el edificio Ariguaní colapsó. Kevin, Yazmín y Damián no alcanzaron a salir.

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, Kevin Andrés Cadavid estaba en casa con su esposa, Yazmín Montoya, y su pequeño hijo, Damián. También estaba con ellos su perro.

La búsqueda se extendió durante tres días y fue hasta el miércoles 12 de agosto cuando los equipos de rescate encontraron a la familia. Los tres estaban juntos, abrazados. Los padres habrían intentado proteger a su hijo Damián en medio del derrumbe. El perro también fue encontrado sin vida.

Kevin Andrés Cadavid, su esposa, Yazmín Montoya, y su pequeño hijo, Damián Cadavid Montoya, permanecieron juntos hasta el final tras quedar atrapados en el edificio Ariguaní de Cali por el terremoto del 10 de agosto. Foto: redes sociales Jaz Montoya

Kevin Andrés Cadavid, su esposa, Yazmín Montoya, y su pequeño hijo, Damián Cadavid Montoya, permanecieron juntos hasta el final tras quedar atrapados en el edificio Ariguaní de Cali por el terremoto del 10 de agosto. Foto: redes sociales Jaz Montoya

Para quienes los conocieron, Kevin, Yazmín y Damián fueron, ante todo, una familia unida. Tatiana, prima de Kevin, habló con NTN24 sobre ellos y trató de ponerle rostro a una tragedia que resulta difícil de dimensionar: “Nos encontramos bastante mal, claramente. No solamente se perdió una familia completa, sino que muchos de nosotros perdimos un primo, un hermano, un nieto, un hijo”, contó.

Kevin era tatuador. Había dedicado alrededor de 14 años a ese oficio y, según su prima, el arte había estado presente en su vida desde que era niño: “Kevin era mi primo, él era un excelente tatuador, siempre fue desde muy chiquito un gran artista. Era muy conocido en Cali por su arte, por su trabajo como tatuador”, explicó Tatiana.

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Al hablar de Yazmín, Tatiana la recordó como “una excelente mujer y una excelente madre”. Y cuando intentó describir a Damián, las palabras parecieron no alcanzar: “Era increíble, era hermoso, no hay palabras para describirlo”, dijo su prima sobre el niño.

Tatiana también habló de las horas posteriores al terremoto y de cómo la tragedia golpeó a distintos integrantes de su familia, incluso a ella, mucho más allá de la muerte de la familia Cadavid Montoya.

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Mientras en Cali continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, el país intenta dimensionar la magnitud de la tragedia. El último balance reporta 285 personas fallecidas y 379 desaparecidas. Son 285 historias y 285 familias marcadas por la muerte tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó; y 379 familias que todavía esperan que los suyos aparezcan.

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