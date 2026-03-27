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¡Arrancó con pie derecho!: David Alonso brilla en las prácticas del Gran Premio de Las Américas

El colombiano logró la segunda posición en las prácticas 1 del Gran Premio de Las Américas. Quedó a 0,5 segundos del primer lugar. El multicampeón de MotoGP, Marc Márquez, tuvo un “revolcón” en la curva 10.

  • David Alonso corre su segunda temporada en Moto2. En 2025 logró el noveno puesto en la tabla anual. FOTO: Getty
    David Alonso corre su segunda temporada en Moto2. En 2025 logró el noveno puesto en la tabla anual. FOTO: Getty
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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David Alonso anhela conseguir la victoria el próximo domingo en la carrera de Moto2 de Austin para dar un golpe de autoridad. Con toda esa presión de por medio, arribó al estado de Texas después de sumar puntos tras hacerse con el noveno lugar en el Gran Premio de Goiania (Brasil). Alonso sufrió una caída que lo alejó de sumar puntos en carrera en su primera salida del año en Tailandia; sin embargo, el colombo-español y su equipo, el Aspar Team, se han preparado para luchar por el título mundial en este 2026.

Este viernes 27 de marzo, David puso a prueba su moto Kalex de fabricación alemana en el asfalto del Circuit of The Americas (COTA). En las prácticas 1, firmó un segundo lugar, se mostró imponente y con control total de la máquina, logrando un tiempo de 2 minutos 7,595 segundos, quedando solo a 0,055 milésimas del tiempo marcado por el italiano Celestino Vietti.

El número 80 de Aspar ahora se prepara para la carrera sprint de este sábado 28 de marzo a la 1:00 p.m. hora de Colombia. Actualmente se ubica en la novena casilla de la tabla general de Moto2.

La caída de Márquez en las prácticas

De otro lado, el siete veces campeón de la categoría reina del motociclismo, Marc Márquez, llegó a la nación americana tras conseguir la cuarta casilla en el autódromo Ayrton Senna de Goiania. En el país de la samba dominó en entrenamientos y ganó la sprint en suelo suramericano. Actualmente, se encuentra quinto con 54 puntos en la tabla de MotoGP que lidera el italiano Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia Racing.

El número 93 de Ducati empezó el camino a su octava victoria en el GP de Las Américas este viernes 27 de marzo con una caída a solo 10 minutos del inicio de las prácticas #1 en la décima curva del circuito. El neumático delantero se cerró a 192 km/hora, haciendo que Márquez caiga en el asfalto.

Márquez consiguió reponerse a la caída e hizo el cuarto mejor tiempo de las prácticas. Este sábado será la carrera Sprint del GP Las Américas a las 3:00 p.m. hora de Colombia, la transmisión se podrá seguir en la plataforma Disney +

Siga leyendo: Duelo élite en Miami: Aryna Sabalenka enfrenta a Coco Gauff por la corona en la Ciudad Mágica

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