VIDEO | Nicky Jam sorprendió a pasajeros de TransMilenio y cantó en pleno articulado

Los usuarios de TransMilenio en Bogotá vivieron una escena inesperada en la tarde de este miércoles 13 de mayo, cuando el cantante puertorriqueño Nicky Jam apareció dentro de un articulado que cubría una ruta entre la Avenida El Dorado y el estadio El Campín.

El artista, reconocido por éxitos como Travesuras, Voy a beber y El Perdón, sorprendió a los pasajeros al movilizarse como cualquier otro usuario del sistema de transporte público. Videos compartidos en redes sociales mostraron al reguetonero sentado en una de las sillas del bus mientras conversaba con su equipo y compartía con los fanáticos que rápidamente comenzaron a grabarlo.

La presencia del cantante generó tanta atención que incluso se presentó congestión dentro del articulado y fue necesario el apoyo de las autoridades para controlar la situación.