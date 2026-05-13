Procuraduría suspendió a embajadora en Haití por presunta campaña a favor de Iván Cepeda

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, luego de que fuera vista en una entrevista radial en ese país haciendo campaña política a favor del candidato presidencial Iván Cepeda.
De acuerdo con el ente de control, Velásquez había dicho para el medio haitiano Métropole Radio y Television, en el programa Le Point, lo siguiente: “Colombia ha cambiado. La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico, que es Iván Cepeda”.
Ella también mencionó que el candidato de izquierda era “un buen hombre”, cuando le preguntaron si Cepeda pertenecía al mismo partido político del presidente Gustavo Petro. “Es del mismo partido, del Pacto Histórico, es de izquierda y es buena gente. Él es quien está con nosotros”, expresó la embajadora en la entrevista.