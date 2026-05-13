Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Procuraduría suspendió a embajadora en Haití por presunta campaña a favor de Iván Cepeda

La funcionaria había participado en una entrevista radial en ese país, donde mostró su afinidad política con el candidato del Pacto Histórico.

  Suspenden a embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, por presunto proselitismo a favor de Iván Cepeda. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 2 horas
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, luego de que fuera vista en una entrevista radial en ese país haciendo campaña política a favor del candidato presidencial Iván Cepeda.

De acuerdo con el ente de control, Velásquez había dicho para el medio haitiano Métropole Radio y Television, en el programa Le Point, lo siguiente: “Colombia ha cambiado. La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico, que es Iván Cepeda”.

Ella también mencionó que el candidato de izquierda era “un buen hombre”, cuando le preguntaron si Cepeda pertenecía al mismo partido político del presidente Gustavo Petro. “Es del mismo partido, del Pacto Histórico, es de izquierda y es buena gente. Él es quien está con nosotros”, expresó la embajadora en la entrevista.

Por tal motivo, la Procuraduría solicitó a la Cancillería de Colombia que entregue información relacionada con el cargo de Vilma Velásquez, incluyendo la fecha de posesión, sus funciones, así como la copia sin editar del programa radial en el que participó en Puerto Príncipe, Haití.

El candidato Iván Cepeda se pronunció al respecto y solicitó al ente de control que investigara la actuación disciplinaria de la embajadora Vilma Velásquez.

“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, escribió en su cuenta de X.

Una de las normas que tienen el presidente de la República y los funcionarios del Gobierno es no participar en política y/o proselitismo durante las campañas de elecciones presidenciales y legislativas.

Si esta disposición se incumple, la Procuraduría puede abrir una investigación y tomar acciones al respecto, como formular cargos disciplinarios o incluso ordenar la destitución del cargo.

