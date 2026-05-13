“¿Ustedes quieren ver a Pinturita (Quintero) preso?”: así fue el show de Abelardo en Envigado

Una caravana de 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía y el Tránsito Municipal, anunciaron la llegada a Envigado de uno de los candidatos presidenciales más custodiados del país, Abelardo de la Espriella. En el parque principal del municipio antioqueño lo esperaba una multitud de seguidores en la tarde de este miércoles, que colmó la mitad de la plaza, entre los establecimientos comerciales del costado occidental y la fuente central. El público fue citado para las 4:00 p.m. y fue llegando minutos antes, para recibir banderas, bombas, afiches y tigres inflables. En la tarima se dispuso un show al estilo de los artistas populares, con la intención de mantener el ánimo a tope. En la primera hora y media, un presentador gritó arengas y la música fue la protagonista. “¿Dónde están los abelardistas? Arriba Envigado, ¡aquí nos hacemos pelar (sic) por Colombia!”, proclamó. Al fondo del tablado, una pantalla proyectaba una imagen producida por inteligencia artificial, de tres tigres bailando y marcando el tarjetón de las votaciones presidenciales. “Él es la persona que ha despertado en mí las ganas de salir a rescatar a Colombia de la violencia, de tantos problemas que nos han generado durante estos cuatro años los izquierdosos”, comentó María Eugenia Yepes, una seguidora del municipio de Urrao. A su lado ladraban las mascotas que la gente llevó al evento, aturdidas por los parlantes que tronaban el slogan del aspirante de la derecha, “¡póngale la raya al tigre!”.

Yuliana Arroyave, quien portaba una bandera de Colombia, indicó que le gusta De la Espriella “porque es un defensor de la primera infancia y de la mujer, porque tiene ideas nuevas y quiere recuperar a Antioquia de la escasez de seguridad”. De las dos horas programadas para el evento, solo hubo discursos durante los últimos 25 minutos. La mayor parte la protagonizaron presentaciones de bailarines de salsa y cumbia, al igual que canciones en vivo de “los de Yolombó”, la agrupación que interpreta parodias cómicas de éxitos musicales. La intención era, más allá que las proclamas programáticas del candidato, sostener la histeria de los asistentes.

El falso escolta

Entre los presentes causó inquietud una denuncia publicada en redes sociales, realizada por el movimiento Defensores de la Patria, que promueve a De la Espriella. Según la colectividad, horas antes del evento (cuando el candidato estaba en otro acto en Itagüí), en las inmediaciones del parque de Envigado fue detenido un sospechoso, señalado de pretender suplantar a un miembro del esquema de protección. “Equipo de seguridad de Abelardo de la Espriella frustra posible atentado; detectan falso escolta realizando labores de inteligencia”, comunicó el movimiento. El personaje, identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno, portaba un carné de una empresa de seguridad privada, unos binoculares y una pistola traumática, según el movimiento político. Sin embargo, ni la Policía que custodiaba la plaza, ni el personal de la Secretaría de Seguridad de Envigado, estaban enterados de dicha situación, tras ser consultados por este diario en el sitio.

De las dos horas que duró el evento, el candidato solo habló 20 minutos; el resto fue música, baile y arengas.

El arribo del “showman”

Cuando llegó la caravana, los productores del evento mostraron en la pantalla otro video realizado con IA. Allí simulaban un consejo de seguridad, con “el Tigre” como presidente y la cúpula militar, en el que se autorizaba un bombardeo que mataba al terrorista “Iván Mordisco” en Jamundí (Valle), y una operación policial que terminaba con la captura de “Calarcá”. Luego se mostraba la construcción de una megacárcel y gente feliz transitando por la vía Panamericana. “Eso es lo que él quiere hacer por Colombia”, le explicó una de las asistentes a su amiga.