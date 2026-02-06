¿”El tamaño sí importa”? Polémica en los Olímpicos de invierno: esquiadores se estarían dopando para aumentar el tamaño de su pene

Parece que la respuesta al titular de esta nota es sí, “el tamaño sí importa” para ganar las competencias del salto de esquí en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina que comenzaron este viernes en Italia.
Así quedó en evidencia este 6 de febrero luego de que se conociera que la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, adelantará una investigación por las presuntas denuncias que rodean a los equiadores, quienes estarían usando una sustancia dopante en una particular zona de su cuerpo para ganar ventaja aerodinámica en sus competencias, en las que se deslizan por una rampa curvada y, al final, “vuelan” (saltan), con el objetivo de aterrizar lo más lejos posible.
Lea aquí: San Siro, del fútbol a la gloria olímpica: Italia abre este viernes sus terceros Juegos de Invierno
Y es que, de acuerdo con una publicación del diario alemán Bild, los saltadores, al parecer, se estarían inyectando ácido hialurónico en el pene para aumentar su tamaño y con ello ganar cierta ventaja frente a sus rivales. El origen de esta práctica habría sido el Torneo de los Cuatro Trampolines, una competencia que se celebra en Alemania y Austria a comienzos de cada año y en donde hubo sospechas de que deportistas recurrieron a ella para alcanzar un mejor desempeño en el evento.