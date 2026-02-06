x

Carolina Ramírez está embarazada de su primer hijo a los 42 años: “Los astros se alinearon”

La actriz colombiana anunció la noticia a través de sus redes sociales y expresó que actualmente vive en México junto a su novio, Martín Cornide.

  • Carolina Ramírez anunció el embarazo de sus primero hijo a los 42 años. FOTOS: Colprensa - Tomada de Instagram @marieclairecolombia - @carocali
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

No hay mayor alegría que la que siente la actriz colombiana Carolina Ramírez, protagonista de La reina del Flow, quien confirmó a sus seguidores en redes sociales que está en estado de embarazo a sus 42 años, y espera su primer hijo.

Carolina informó la noticia a través de su cuenta de Instagram y habló de los planes que tiene con su novio Martín Cornide, padre del bebé, quien trabaja como productor musical y desarrollador de terapias para el bienestar, enfocadas en la muerte y el cuerpo.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, se lee en el mensaje de Instagram.

Entérese: “¡Qué programa tan tóxico!”: Angélica Jaramillo se despachó contra La casa de los famosos tras la eliminación de su hermana Sofía

La protagonista de La hija del mariachi vive en México con su novio y ambos llevan una vida tranquila, disfrutando estos meses del embarazo.

“Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido. Estamos felices. Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene”, añadió.

Le puede interesar: El lado fashionista de J Balvin: lanza colección con la marca paisa Vélez

Ella reconoce los desafíos de tener un hijo después de los 35 años, pero es consciente de que todo sucede por algo y en su momento, sin prisas ni pausas.

“Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos. Hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino. Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión, y no lo sabremos hasta que nazca, así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo, jejeje”, afirmó.

Cabe recordar que Carolina Ramírez es una de las actrices más respetadas y con mayor trayectoria en la televisión colombiana, participando en series y telenovelas como La reina del flow (2018–2021), La hija del mariachi (2006–2007), El capo (2009), Mentiras perfectas (2013), Diomedes, el cacique de La Junta (2015), La Pola (2010-2011) y La selección (2013).

Siga leyendo: (Video) Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios racistas contra “Campanita”

