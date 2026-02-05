San Siro, del fútbol a la gloria olímpica: Italia abre este viernes sus terceros Juegos de Invierno

Una ceremonia descentralizada en cuatro de las sedes de esta edición, dos pebeteros y Mariah Carey cantando en italiano: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina confían en sorprender al mundo en su apertura oficial de este viernes (2:00 p.m. hora de Colombia). Claro Sports es el dueño de los derechos para toda Latinoamérica y transmitirá en vivo en sus canales.
Si París revolucionó en 2024 las ceremonias de los Juegos Olímpicos con su desfile por el río Sena y usando el centro de su ciudad como escenario, Milán-Cortina 2026 presenta otro formato innovador, con varios puntos distantes geográficamente siendo parte del espectáculo de manera simultánea.