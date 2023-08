“En este torneo no podrá jugar”: deportista trans denuncia discriminación en competencia nacional

“Cuando se habla de jugadores (as), se hace referencia a cada rama masculina (nacido varón) y femenina (nacido mujer). Hombre hablando de persona de sexo biológico masculino llamándose varón con cromosoma XY. Mujer hablando de persona de sexo biológico femenino con cromosomas XX en oposición al sexo masculino con cromosoma XY”, dice la nota.

“Entiendo que ese artículo nació por la presión de unas personas de algunos equipos de Bogotá que no quieren que yo juegue el torneo ”, denunció Olarte al diario El Tiempo.

“Le dije que era un delito que se me excluyera así porque era un acto de discriminación y eso está tipificado en la ley, que si no me dejan jugar están violando mis derechos”, contó Olarte.

El Tiempo decidió buscar también a Mogollón para que explicara su negativa de inscribir a Olarte, a lo que respondió que “el reglamento se elaboró con base en la experiencia en torneos pasados”.

“Es evidente que en esta clase de torneos existan personas que se opongan a jugar con deportistas que son más rudos por su condición física”, agregó.

Frente a sus palabras, Deysi respondió: “Si es por mi forma de jugar, que yo represente un peligro para alguna jugadora en la cancha, pues eso es falso porque yo, por mucho, promedio dos o tres faltas personales por partido. No soy malintencionada, ni me extralimito en mis intenciones de juego”.

Deysi sostiene que se ha comunicado reiteradamente con Mogollón para que su participación en el torneo sea posible. Sin embargo, dice, la respuesta no ha sido la esperada.

“Yo entiendo que la situación no es fácil, pero yo quise buscarlo para orientarlo y compartir los argumentos jurídicos para que yo pueda jugar el torneo. Mi intención es jugar y ya, si se puede ganar bien, y si no, pues no. La idea es pasarla rico como cualquier persona”, argumentó la jugadora.