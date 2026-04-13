¿Por qué a Egan Bernal le dieron un pasaporte del modelo antiguo?

Luego de la imagen que se hizo viral en la que aparecía haciendo fila frente a la Cancillería en Bogotá, el ciclista colombiano Egan Bernal logró completar la renovación de su pasaporte. “¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan!”, dijo la Cancillería junto a fotos y videos del deportista.
Aquellas fotos suscitaron polémica en redes sociales, puesto que el pasaporte que recibió fue uno de los modelos viejos, los que expedía Thomas Greg and Sons.
”¿Si se dieron cuenta del detalle? Después del fiasco de los pasaportes, la cancillería de Petro hace alarde que ya le entregaron el pasaporte a Egan Bernal para el Giro de Italia. Pero no fue de los que tanto han jodido hechos por Portugal, sino los de Thomas Greg (sic)”, dijo un usuario identificado como Juan Camilo.