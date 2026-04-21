¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026 en la fase actual de venta?

A menos de dos meses para que comience la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados —especialmente colombianos— siguen preguntándose cómo conseguir boletas para asistir al torneo. Aunque la demanda es histórica y la disponibilidad limitada, aún existen opciones para acceder a entradas, siempre y cuando se utilicen los canales oficiales y se entienda cómo funciona el sistema de venta de la FIFA.
El primer punto clave es que las boletas solo se pueden adquirir de forma segura a través del portal oficial de la FIFA. Evitar páginas externas o revendedores no autorizados es fundamental, ya que el riesgo de estafas es alto en un evento de esta magnitud. Para participar en el proceso, los interesados deben crear una cuenta (FIFA ID), registrarse y estar atentos a las distintas fases de venta, ya que muchas entradas no se venden directamente, sino que se asignan mediante mecanismos escalonados.